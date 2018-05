19.05.2018

Club/Live Musik

Badnerlandhalle Neureut | Simon & Garfunkel Tribute | 20.00

Gotec | Sector One: Gery Beck u. a. (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Mozart/Debussy u. a. | 11.30

Iuno | DJ Ooohhh | Mainly 50s/60s | 22.00

Jubez | Stepfather Fred/Joey Voodoo | Heavy-Alternative Rock | 20.30 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Catl | Garage-Blues | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Panne Bierhorst | Liedermacher | 21.00

P8 | Reaching 62F/Woomera/Tonic Tales | Post-Rock | 21.00

PSK Südstadt | Seán Treacy Band | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann Summer Sessions | Acoustic Rock | 20.00

Substage | New Bands Festival | Vorrunde | 18.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Blau MA | Krauts With a Groove: Telegramm aus Germany (20er-70er) | DJ Chris Whap-a-Dang | 22.00

Café Central Weinheim | Blood/Fragments of Unbecoming u.a. | Death Metal | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett-Gala | 19.00 | Radikale Akte | 19.30

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Du bist meine Mutter | 19.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Weber No 5 | Philipp Weber | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

St. Bernhard | Evensong – ökumenisches Abendlob | 18.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | Komödie | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Cornamusa: World of Pipe Rock/Irish Dance | 20.00

Congress Centrum PF | Christoph Sonntag | SWR3 Comedy | 20.00

Festspielhaus BAD | A. Vinnitskaya (Klavier)/Schumann Quartett | 11.00 | VERDIssimo: Diana Damrau/Nicolas Testé | 18.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Lästerschule | von R. B. Sheridan | 20.00

Kulturtreppe am Rhein GER | Stadtwalk | Motto: Industrie-Kultur | 19.30

Schloss Favorite Rastsatt | Galanterie | Quantz-Collegium | Barock/Klassik | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Frank Grischek (Akkordeon) | Tango/Musette/Jazz | 20.00

Theater BAD | Lehman Brothers | 19.00

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 19.30

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Hochschule Waldparkplatz | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Louis & Luca | ab 6 J. | 15.00 | With Mikis Theodorakis on the Road | D, dt. UT | 17.00 | Pio | I/F/D/USA, dt. UT | 19.00 | El Futuro que Viene | Argentinien, engl. UT | 21.15

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi: Wer hat denn hier gewohnt? | Spaziergang | 14.30

Tourist-Info | Grünes und klassizistisches Karlsruhe | Spaziergang | 10.45

Unikat (UG) | Ideenfabrik für große und kleine Leute | 13.00

Region

Klosterviertel Bad Herrenalb | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Skatepark Rotonde Strasbourg | Urban Sport & Art Festival | www.nlcontest.com

Spielvereinigung Rohrbach/Pfalz | Dorf-Olympiade: Firmen-/Freizeitteams | 11.00