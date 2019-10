19.10.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Angelika Express/Illegale Farben | 21.00

Café Nun | I Am Oak | Indiefolk | 20.30

Dampfschreinerei Südweststadt | Die Anstoss – Vernissage | 16.00 | L Twills live | 18.00 | dieanstoss.de

Die Stadtmitte | Beat Kidz (Mixed)/Tantum & Lucas Grain (House/Techno) | 23.00

Dirty Old Town | Altstadtkneipenfestival | 20.00

Dorfschänke | HardCover | 20.00

Fleischmarkthalle | Zwischenräume-Festival | Workshops: Ukulele/Cajon/Chor u. a. | 10.00 + 14.00 | Die Artifikation Improtheater | 19.30 | Saltywax | 22.00 | Frische Ernte | 1.30 | interkart-ev.de

Gotec | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende Violine | 11.30 | Westendgirls reloaded: Lipfert/Wagner/Wollasch | 20.00

Iuno | DJ Alekzzz | Funk/Soul/Hip Hop | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kap | Rockcity Allstars | 20.00

Kleine Kirche | Kammerchor des Helmholtz-Gymnasiums/Yannik Hofmann (Bassbariton)/Leon Tscholl (Klavier) | Mozart/Brahms u. a. | 19.00

Kohi | Vernissage: Hell or Heaven | Tamara Goehringer | 19.00 | Das letzte Kollektiv/Gunda Li | Alternative/Minimal/Kraut | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Die Karlas & KL.A.S.S.E. | A Cappella | 20.00

Old Chapel Pub | Holzklasse | 20.00

Old School | Karaoke | 20.00

Oxford Pub | DJ Pneumatix | Funk/Soul/Deephouse | 20.00

P8 | Kollektiv Liebe: Daniel Steinfels/Der letzte Zwilling/G-Raf | Deephouse/Downtempo | 22.00

Pfannestiel | 3Kings | 20.00

Prinz-S | DJ | 20.00

Schmidt’s Katze | Dark Passion | 20.00

Scruffys Irish Pub | Krusty Moors (CD-Release)/The Diggers | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Zöller | 19.00

Venus | Kitchen Tunes | 22.00

Vogelbräu | Harry Cane | 20.00

Z10 | DJ | 20.00

ZKM | Jazzfestival | Kons-Bigband: Rat Pack Show | 19.00 | China Moses | 20.00 | Plankton: Schubert in Love | 21.15 | Martin Meixners Matchtape feat. Joo Kraus | 22.00 | Christoph Irniger Pilgrim | 22.00

Region

Adler Spöck | Andrea Doria | Udo Lindenberg-Tribute | 21.30

Altes Volksbad MA | Dieselknecht/Agata Karczewska & Band | Country/Folk | 20.00

BadnerHalle RA | SWR 3 Live Lyrix | 20.00

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Apparat | 20.00

Bürgerhaus Erlenbach | Pfalz-Pop trifft Pfalz-Rock | Woifeschdkänisch/Joe Schorlé | 20.00

Café Havana PF | White Sands/Anina | Psycho Blues/Desert Rock | 20.00

Cellarium Knittlingen | Iona Music (Dave & Sally) | Celtic Rock | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Tudyka | Poetik Rock | 20.00

Halle 02 HD | Äl Jawala | 20.00

Hirsch Etzenrot | Irish Night: When Neil was Young | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Tango Argentino-Tanzabend | 21.00

Rebluchs Wissembourg | Jazz im Loft: Italien Swing | Franco & Lorenzo Petrocca | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Clive Carroll | Acoustic Guitar | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Joe Filisko (Bluesharp) & Eric Noden (Gitarre) | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust (Oper) | 19.00 | Unantastbar? | 19.00

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

Jubez | Bembers | Solocomedy | 20.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Ausnahmsweise wie immer | Michi Marchner | 20.15

Kammertheater | Traumschöff – Seekrank vor Glück | 15.00 + 19.30

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Adams Äpfel | 20.00

Stadtkirche Durlach | Die Macht der Musik | Musical ab 6 J. | 18.00

Tollhaus | Chaos-Theater Oropax | 20.00 | Gayle Tufts | Comedy | 20.00 vhs | Teatralia Europa | Theater in italienischer Sprache | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Autohaus Morrkopf Weingarten | Rising Star | F. Rustamova (Violine)/N. Alimova (Klavier) | 20.00

Figurentheater PF | Der Froschkönig | ab 4 J. | 15.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Burlesqueshow | 20.00 | Das Missverständnis | Schauspiel | 20.30

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Poems on the rocks | Poetische Zeitreise durch die Rockgeschichte | 20.00

Mehrzweckhalle Ilvesheim | Chako Habekost | 20.00

Parkhotel Luise Bad Herrenalb | Der Spuk von Darkwood Castle | Krimi Dinner | 19.00

Schloss Ettlingen | Schubertiade-Liederabend | F. Röhlig (Bass)/T. Seyboldt (Klavier) | Schubert/Brahms/Wolf u. a. | 20.00

Schloss Neuenbürg | Eine Reise durch den Welt-Innenraum | Theater | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Gernsbach turnt, Turnshow | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Vermessung der Welt | 19.30

Stiftskirche Bretten | Orgelmusik zum Markt | 11.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | 20.00

Theater HD | Die lustige Witwe | Operette | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Verwanzt | Theater ab 12 J. | 19.30

Theater PF | Kinderkonzert: Bilder einer Ausstellung | 11.00 | Everyman | Rock-Oper | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bürgerzentrum Mühlburg | Tag der offenen Tür | 10.00

Gemeindesaal St. Bernhard | Gemeinsam leben auf dem Planeten A | K’her Netzwerk Eine Welt | 15.00

Kinemathek | Pride Pictures | No Box For Me – An Intersex Story | 16.00 | Mehr als lesbisch | 18.00 | Temblores | 20.00 | Greta | 22.00

Orgelfabrik Durlach | 90 Jahre Gedok K’he: Workshop Stimmgewalt – Frauen erheben ihre Stimme | 11.00

Werkstatt Jo. Hartmann | Ausstellungseröffnung Verletzlichkeit und Reife | Beate Nedovic (Fotografie) | 15.00

Region

Casino Baden-Baden | Der Apfelbaum | Christian Berkel, Lesung | 20.00

Pfinztaler Kunsttage | www.pfinztaler-kunsttage.de

Pop-Up-Store Kandel (Hauptstr. 101) | einzig.art Altholz-Möbel | Ausstellungsstücke-Verkauf | 10.00

Thalia Ettlingen | Tilda Apfelkern | Lesung ab 4 J. | 16.00