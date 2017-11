02.12.2017

Club/Live Musik

AKK | Schalldruck | 22.00

Dein Nachtbar | Funk You | 21.30

Die Stadtmitte | DJ Po La + Frische Ernte | 23.00

Dorfschänke | Evolver (Acidjazz/Funk)/DJs Hell-G + Thomasio Bongo | 21.00

Gotec | Freak N’Jones Club Rave | Techno/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | A Cappella Market: Double-Q | 11.30

Jubez | Mother’s Cake | Crossover | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Roundabout – The Beatles mal anders | 20.00

P8 | Wet Spinach/The Devil’s Rejects | Heavy/Punk Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Teesy | 20.00

Alte Wollfabrik Schwetzingen | The Treagles – A Tribute to The Eagles | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Rieke Katz | 19.30

klag-Bühne Gaggenau | Moritz & the Horny Horns | 20.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Matze Rossi | 20.00

Reithalle RA | Martin Turner | 20.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Jazzchor Ettlingen | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Mario Hené | Liedermacher | 20.00

Weingut Müller-Catoir Neustadt-Haardt | Sprengler & Friends | Reggae/Soul/Ska/World | 17.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Jordan Prince & Band | 20.30

Zénith Strasbourg | London Grammar | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Bühnensprung Improtheater | 20.00

Altkath. Kirche | KIT Kammerchor/Anton Steck (Barockviolinen)/M. Spaans (Continuo) | da Palestrina/Biber | 20.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 15.00 | Safe Places | 19.30 | Liebe Frei Leben | Benefizgala zugunsten der AIDS-Hilfe | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Artgerechte Spaltung | Michael Feindler | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00 | Russisch Roulette | 20.00

Paul-Gerhardt-Kirche | Vokalensemble Chorioso/S. Wunsch (Harfe) | Britten/Rutter u. a. | 19.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Hurst & Heil | 20.00

ZKM | The Cold Trip | Aleph Gitarrenquartett & Sarah Maria Sun (Sopran) | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Don Quixote | von L. Hübner | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Grimm und Gretel oder die Suche nach dem Schatz | 20.00

Festspielhaus BAD | Mozart-Abend | Nils Mönkemeyer/Arabella Steinbacher | 18.00

Haus am Westbahnhof LD | 10 Jahre LJO-Brass | 18.00

Klanghof Impflingen | Schüler-Adventskonzert | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Perle Anna | Lustspiel von Marc Camoletti | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die Weihnachtsgeschichte | ab 4 J. | 15.00

Schloss Schwetzingen | Tannhäuser – Der singende Ritter | Familienoper | 16.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Bella Figura | 19.00

Theater im Pfalzbau LU | Die Geburtstagsfeier | Schauspiel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Gemeindezentrum St. Bernhard | Adventsbasar der Luthergemeinde | 14.00

ibz | Nikolausfeier | 14.30

Innenstadt | Lange Einkaufsnacht (bis 22.00)

Kinemathek | Winter-/Weihnachtsfilme | ab 5 J. | 15.00 | Clash | Ägypten/D/F, dt. UT | 19.00 | Überleben in Neukölln | D | 21.15

Messe | Tierisch Gut | Messe für Hund, Katze, Aquaristik | 9.00

Orgelfabrik Durlach | Artvent | Kunst & Handwerk | 11.00

Produzentengalerie 20. Juni | Reisebilder | Ausstellungseröffnung | 19.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Comic-Wochenende | 15.00 | SWR Bestenliste | Podiumsgespräch | 20.15

Romy Ries Concept Store | Winterzauber zum Advent: Annette Lechler Schmuck zu Gast | 11.00 | Weinberatung: Stephan Girst | 14.00 | Unklare Verhältnisse | I. Brock, Lesung | 16.00

Schmuckatelier Egger | 15 J. Jubiläum | Karoline Becker (Kunst)/Frank Hermes (Singer/Songwriter) | 10.00

Schrifthof (Gerwigstr. 34) | Klunker für Uschi | Designmarkt | 14.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

vhs | Bräuche zu Weihnachten und ihre Herkunft | 15.00

Yoga Vidya Zentrum | Asana meditativ mit Klängen/Mantras | 10.00

Region

Bad Bergzabern | Karolinen-Weihnachtsmarkt

Bürgerhaushof Winden | Adventsmarkt | 16.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Hobby- und Kunstausstellung | 11.00

EMMA Kreativzentrum PF | Designmarkt Schöne Bescherung | 11.00

Gernsbach-Staufenberg | Nikolausmarkt

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Marktplatz Calw | Weihnachtsmarkt | 11.00

Oberotterbach | Weihnachtsmarkt

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht | 19.00