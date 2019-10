02.11.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 60s Twist Freakout | DJ Ugly Robin | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Die Heizer | 21.00

Erdbeermund | 30 Jahre Erdbeermund | Bab_C/Andrea John/Smoking Tuna | 23.00

Gotec | This Is Techno: DVS1/Introversion u. a. | 23.00

Iuno | DJ Dai-man | Jazz/Hip Hop/Funk | 22.00

Kranz Durlach | Reindeers | Rock’n’Roll | 19.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Yankeles | Klezmer | 20.00

P8 | Dekonstrukt/Krake/Grey Walls | Punk/Crust | 21.00

Schmuckatelier Egger | Double-Q | A Cappella | 12.00 | www.schmuckatelier-egger.de

Scruffys Irish Pub | Stout | Irish Folkrock | 20.00

Tempel | ADHD | 20.00

Tollhaus | Enkhjargal & Friends | World | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Tin Pan Alley | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Peter Licht | 21.00

dasHaus LU | Enjoy Jazz: Kamaal Williams | 21.00

Kupferdächle PF | Dance in Beatween | Easy am Hang Indoor-Festival | 20.00

Reithalle RA | MurgRock Music Festival | Seán Treacy Band/Sons Of Sounds/Destiny Unknown/Tacheles u.a. | 15.00

Talbachhalle Neibsheim| Sudden Inspiration & Friends | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Seid umschlungen | 19.00 | Probeliegen | 19.00 | Die Glasmenagerie | 19.30

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 16.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Notaufnahme | Schwarze Grütze | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Kohi | Open Mic Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Konzerthaus | Verdi: Messa da Requiem | 40 Jahre Landesjugendchor Ba-Wü/Württembergische Philharmonie Reutlingen/Solisten | 19.00

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 11.00 + 16.00 | Ein Schaf fürs Leben | ab 5 J. | 19.00

Schloss Gottesaue | Dr. Hermann Büttner Klavierwettbewerb 2019 | 19.30

Tollhaus | Cavequeen | Komödie | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Teodor Currentzis II: Tristia | 18.00

Kellertheater RA | Macke, Macke | Komödie | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Reinhard Horn | Kinder-Mitmachkonzert | 16.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Die Schäfer | 19.00

Pumpwerk Hockenheim | Die Twotones | Pop/Chanson/Cabaret | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Liese-Lotte Lübke | Kabarett | 20.00

Stadtmuseum PF-Brötzingen | Südwestdt. Kammerorchester PF/Robert-Schumann-Trio | Mendelssohn/Brahms u. a. | 18.00

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater PF | Bella Figura | Komödie | 19.30

Zwinger HD | Drift | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Hermann-Ringwald-Halle Wolfartsweier | Europ. Kamerabörse | 10.00

Kinemathek | Retrospektive Roland Klick: Deadlock | D, dt. UT | 19.00

Messe | offerta | Einkaufs-/Erlebnismesse | Hoepfner-Tag | 10.00

Messplatz | Mess’/Volksfest | Mess’-Rallye (6-12 J.) | 14.00 | Fassanstich + Die Störzelbacher (Volxmusik) | 17.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Region

Altes Schulhaus Schweigen-Rechtenbach | Kunsthandwerk & Design aus fernen Ländern | 11.00

Haus am Westbahnhof LD | Gefühlsecht | T. Mahn-Berta (Erzählungen)/C. Gerdon (Klavier) | 20.00

Schloss/Schlossgartenhalle Ettlingen | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Schloss/Schlossgarten Schwetzingen | Handmade Love | Designmarkt | 11.00

Südpfalz-Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | Österreich zu Gast (bis 1.00)

Wagenhallen/Wizemann Stuttgart | Designmesse blickfang | 11.00