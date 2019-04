20.04.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Sextones | Soul | 21.00

Die Stadtmitte | Superhouse: Solvane/Le Filou/Martin Telemann/OstWest Brothers | 23.00

Dorfschänke | Pickup the Harp | 21.00

Fettschmelze | Mozhgan | House/Techno | 23.00

Gotec | 5 Jahre Dstrct X: SNTS/Pfirter u. a. + Afterhour | 23.00

Hemingway Lounge | Singer/Songwriter Market: Inga Bachmann | 11.30

Iuno | DJ Max | Synth/Electro | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Lost in Time | 23.00

P8 | Cpt. Caveman/Kishote/Scrvmp/My Body is a Cage | Grind/Punk/Screamo | 20.00

Topsy | Osterparty | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Roberto Devereux | 19.30

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Loop | Theater Stupid Lovers | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kleine Kirche | Christian-Markus Raiser (Orgel)/Pfr. Claudia Rauch (Lesung) | Musik zu Passion/Ostern | 22.00

marotte Figurentheater | Das schönste Ei der Welt | ab 4 J. | 11.00

Wohnstift Rüppurr | Y. Kim (Violine)/T. Chernichka (Klavier) | Beethoven/Grieg u.a. | 18.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Stravinsky: Die Geschichte vom Soldaten | 14.00

Theater Baden-Baden | Das Fräulein von Scuderi | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Kommissar Gordon & Buffy | ab 6 J. | 15.00 | Dead Man | USA, dt. UT | 17.00 | Ayka | R/D, dt. UT | 19.00 | Funeral Parade of Roses | Japan, dt. UT | 21.15

Region

Kloster Maulbronn | Kunsthandwerkermarkt | 13.00