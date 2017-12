20.01.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Jamie Clarke’s Perfect | 21.00

dm-Arena | WinterWorld: Charlotte de Witte/Felix Kröcher/Klaudia Gawlas/Denis Bilgic/Lexy & K-Paul u. a. | 20.00

Fettschmelze | Finn Johanssen | 23.00

Gotec | WinterWorld Afterparty WarmUp | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market | HfM-Studierende | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | nus Quintett | Modern Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | June Gloom | Rock | 20.00

Substage | Trick of the tail – A Genesis Tribute | 20.00

Tempel | Johanna Borchert | Pop/Jazz | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Mike West | 20.00

Rheinschänke Leimersheim | Nobody’s Business | Blues | 21.00

Wespennest Neustadt | Tony Mourtzis & Orfeo Greco | Griechische Musik | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Simon Boccanegra | von G. Verdi | 19.00 | Der goldne Topf | 19.30 | Afzals Tochter | 19.30

Badnerlandhalle Neureut | Pinocchio | Musical ab 3 J. | 15.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Dracula | Neues Hoftheater | 20.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

Jubez | Mademoiselle Mirabelle | Kabarett | 20.00

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

Konzerthaus | Night of the Dance | 20.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der... | ab 3 J. | 11.00 | Mama Muh | ab 3 J. | 16.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 20.00

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30 | Murzarellas Music-Puppet-Show | 20.15

Schloss Gottesaue | Regionalwettbewerb Jugend musiziert | 10.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Spark – die klassische Band | 20.00

vhs | Jiddische Chansons | 19.00

Region

BadnerHalle RA | Moscow Circus on Ice | 16.00 + 19.30

Chawwerusch-Theater Herxheim | Im Sternbild der Ukulele – Mike und Frau Kräutle in Fahrt | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz-Erhardt-Abend + Menü | 18.30

Festspielhaus BAD | Dirty Dancing live | 14.00 + 19.00

Figurentheater PF | Cocktails | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Aus-Schöpfung | Seniorenkabarett | 20.00

Schloss Ettlingen | Matthias Ningel | Kleinkunst | 20.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Premiere: Faust II | 19.00

Theater im Kurhaus Freudenstadt | 20 Jahre Marshall & Alexander | 18.30

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Der ausdehnungslose Herzschlag der Dinge und ein Gott, der nicht zählen kann | Horst Koch, Lesung | 20.00

Gartenhalle | K’her Hochzeits-/Festtage | 10.00

Kinemathek | Der blaue Pfeil | ab 5 J. | 15.00 | Les Saignantes | Kamerun, engl. UT | 19.00 | Western | D/Bulgarien, dt UT | 21.15

Messe | Einstieg Beruf | Ausbildungsmesse | 10.00

Prinz-Max-Palais | Die SWR-Bestenliste: Literaturkritik live | 20.00

Romy Ries Concept Store | Winter Sale | 11.00

Tollhaus | attac-Kongress: Kinderarmut und Verteilungsgerechtigkeit | 14.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Prunk- und Fremdensitzung | 19.59

Parkplatz Auf der Höchst Rohrbach | Wine Walk | Kultur/Musik/Literatur | 18.00