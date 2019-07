20.07.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJane Laura/Marain | HC/Punk/Oldschool Rock | 22.00

Die Stadtmitte | After Fest: Pneumatix/Manic/Markus Haas & Jandee | 23.00

Ettlinger Tor | Spiel mich! – HfM-Studierende | 12.00

Günther-Klotz-Anlage | Das Fest | Grossstadtgeflüster/Fettes Brot/Max Giesinger/Kat Frankie/Destiny Unknown/DJs/Kinderprogramm u.v.a. | 17.00

Hemingway Lounge | Rock/Soul/Blues Market: Call Her Sugar | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Marktplatz | Spiel mich!: Swing in Karlsruhe/Richard Hertel (sax): Lindy Hop/Swing/Jazz | 16.00

P8 | Shirokuma/State Faults/Aches | Screamo/Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Summer Sessions | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 23.00

Venus | Kitchen Tunes | 22.00

Region

Alte Kelter Bretzfeld-Geddelsbach | Martina Eisenreich Quartett | Weltmusik | 18.00

Baden-Baden | Marktplatzfest + Weindorf | Die Wagners/La Capeline de Menton/Sebastian Dracu & Band/Mind of Blue u. a. | 12.00

Burghof Neuleiningen | Falco – The Show | 20.00

Hub Ottersweier | Queens & Bandits | Rock-/Pop-Covers | 16.00

Johanneskirche Künzelsau | Flute Band ‘92 | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett Gala (Übertragung auf den Vorplatz) | 19.00 | How To Date a Feminist | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Insel | Volkstheater-Festival | Theaterlabore | 10.00 | Poetry Slam | 20.00 | Party | 21.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

marotte Figurentheater | Pettersson zeltet | ab 5 J. | 10.00 | Adams Äpfel | 20.00

Region

Barockresidenz RA | Himmlisch | Vocalensemble Rastatt & Les Favorites | Mahler/Brahms/Schumann u. a. | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der gestiefelte Kater | 14.00

Innenstadt PF | 13. Internationales Straßentheaterfestival für Figuren | 11.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini in Wildbad: Die Musik-Akademie | 11.15 | Trio Zedda | 14.45 | Rossini: Tancredi | 19.00

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 15.00 | Die Zauberflöte | 20.00

Schloss Favorite RA | Musikal. Schatzkästlein | Quantz-Collegium | 20.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Marmeladenoma | 20.00

Schloss HD | Anatevka | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schlosspark Bruchsal | Don Camillo und Peppone | 20.30

Stadttheater Bruchsal | Des Kaisers neue Kleider | 16.30

Stadtkirche PF | Carmina Burana – Klassik trifft Jazz | Oratorienchor Pforzheim/M. Anton (sax) | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Alte Hackerei | Der Hackerei Sommerbasar/Flohmarkt | 13.00

Boesner Künstlerbedarf | B. Waldschmidt: Materialkunde | Vorführung | 11.00 | Workshop | 13.00

Kaffeehaus Schmidt | Falsche Vampire und anderes Getier | Georg Felsberg, Lesung | 10.30

Pfinzgaumuseum Durlach | Aktionswochenende Landpartien Nordschwarzwald | 11.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | Tag der offenen Tür | 10.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Reiss aus – Zwei Menschen. Zwei Jahre. Ein Traum | 21.30

Staatsweingut Durlach | Gutsausschank unter der Pergola | 18.00

Region

Ludwig Str. 3/1. OG Berg/Pfalz | Privat-Trödelmarkt | 10.00

Museum Ettlingen/Stadtmuseen RA + BAD | Aktionswochenende Landpartien Nordschwarzwald | 11.00

Rosenhof Steinweiler | Weinfest | 17.00

Technoseum/Planetarium/SWR-Studio MA | Auf ins All! | Nacht der offenen Türen | 18.00