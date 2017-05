20.05.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Puerto Hurraco Sisters/Canyoucancan/Kim Ska | 20.30

Alter Schlachthof | Schwein gehabt – Kunst-/Kulturfestival | 18.00

die Anstoß e.V. | ßpaced | Edu Buscholl/Alice Day/Ray Beyond (Kollektiv Liebe e.V.) | 15.00

Badnerlandhalle Neureut | Modern Church Band & Voices | Gospel/Pop | 19.30

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Fettschmelze | Club: DJs | 23.00

Gotec | Torsten Kanzler/Sven Witteking u. a. | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Bass’n’Two | 11.30 | Sprachlos | Jazz aus Halle | 20.00

Jubez | Stoner Festival | Tschaika 21/16, Hathors u.a. | 17.45

Kohi | Hella Comet | Shoegaze | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Rainer Trüby | 23.00

Produzentengalerie 20. Juni (Douglasstr. 9) | Atelierfest | 19.00

Son Latino | Forró de KA | Música do Brasil | 19.00

Substage | Roo Panes & Band/Rhonda| 20.00

Tollhaus | Lange Kulturnacht | M. Haavisto & Poutahaukat/Les Yeux d’la Tête/Mardi Gras.BB u.a. | 18.00

Topsy | Party Pur | 22.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Bluegrass Festival | Dapper Dan Men/Curly Strings/Chris Jones & The Nightdriver/Balsam Range | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Duo Manzanar | Latin/Jazz | 20.00

Hufeisen Germersheim | Stadtwalk | Kultur in Bewegung | 19.30

Journey Bruchsal | 10er-Eis | Rock-/Pop-Covers | 21.00

Rathausplatz Bühl | Bluegrass Festival: Dapper Dan Men/Curly Strings u. a. | 11.30

Seegrabenweg 5+7 Blankenloch | Vielfalt-Fest | Skye | Irish Folk | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Shtetl Tov, Hasim Sakarya & Gäste | Weltmusik | 19.30

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Hiss | Weltmusik | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Adriana Lecouvreur | 15.00 | Akademie des Tanzes Mannheim | 19.00 | Romeo und Julia – Next Generation | 19.00 | Small Town Boy | 19.30

Jakobus-Theater | Falsche Schlange | 20.00

K2 | Honig im Kopf | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Holz und Vorurteil – zwischen Brett und Kopf | Tilman Birr | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 15.00 | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 19.00

Sandkorn | Das betrogene Herz | ab 9 J. | 11.00 | Hamlet | ab 12 J. | 19.00 | Arsen und Spitzenhäubchen | 20.30

Schloss Gottesaue | Kammermusikkonzert | 19.30

Speisehaus Gurke | Tante Impro Laden | 20.00

Stadtkirche Durlach | Haydns Schöpfung ab 5 J. | 16.00

Stephanienbad | Nacht der spirituellen Lieder | 20.00

Studentenhaus | Cats | Musical des KIT-Triaters | 20.00

Region

Figurentheater PF | Kleinkunstperlen | Theater aus PF und der Region | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Von gefallenen Mädchen und gestandenen Frauen | 20er-40er Chansons | 19.00

Marktplatz Bruchsal | GV Helmsheim | 11.00 | Gospelchor Forst | 12.00

Kath. Kirche Dudenhofen | Gospelchor Lingenfeld | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Jugendorchester Baden-Baden | 18.30

klag-Bühne Gaggenau | Bernhard Hoecker | Comedy | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | K. Gundermann: Des Menschen Wille | M. Ullmann (Tenor)/F. Wörner (Bass)/Chor/Instrumentalsolisten | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Dance 2017 | Ballettschule Remchingen | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Theaterspiele: Seven – Welttheater nach Shakespeare | 17.00 | Sternschnuppenzeit | 20.00

Langensteinbacher Höhe | Theaterabend: Eine Nacht mit Luther | 19.30

Schloss Favorite RA | Bella Italia | Quantz-Collegium | 20.00

Schmuckmuseum PF | Eröffnung Must Haves + Must Sees | Südwestdt. Kammerorchester PF | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Du (Normen) | 19.30

Theater BAD | Drei Frauen aus Deutschland | literarische Revue | 20.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Trauriger Tiger toastet Tomaten | 11.00 | Krieg. Stell dir vor, er wäre hier | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Die Bürgschaft | C. Köhler + M- Ockert | Schiller-Balladen + Jazz | 20.00

Ana & Anda (Gablonzerstr. 11) | Ateliercafé/Finissage Ausstellung Daniela Waitzmann | 14.00

Karlshochschule | Nachhaltigkeitscamp | 9.00

Kinemathek | Meine griechischen Ferien | ab 9 J. | 15.00 | Der Perlmuttknopf | CHI/F/E, dt. UT | 19.00 | Nocturama | F, dt. UT | 21.15

Messe | EUNIQUE – Int. Messe für Angewandte Kunst & Design + LOFT – Das Designkaufhaus | 11.00

Rathaus | 4. K’her Jugendkonferenz | 14.00

Schloss Gottesaue | Ikebana – Weg der Blumen | 11.00 + 12.00 | Japanische Teezeremonie | 15.00 + 15.45 + 16.30 | Yoko Tawada | Lesung | 17.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Aktionstag: Landeszentrale für politische Bildung + Outdoor-/Aktiv-Erlebnisse im Nördl. Schwarzwald + Städtetag Gaggenau

Gasometer PF | Geführte Foto-Tour | 10.00

Innenstadt Bruchsal | Hoffnungslauf | 18.00

Innenstadt Bühl | Zweiradfrühling | 10.00

Stadttheater Bruchsal | Bücherflohmarkt | 18.00