21.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Iron Walrus/ DJ Ballroom Blitzkrieg | 20.00

Altstadt | Dirty Old Town | Kneipenfestival | 20.00

dm-Arena | 30 Jahre Radio Regenbogen: Max Giesinger/The Sweet/Dr. Alban/Ingo Appelt u. a. | 17.00

Dorfschänke | Don Martin Hot’s | Blues/Rock | 20.00

Ev. Stadtkirche | Raum-Musik für Saxophone | 20.00

Gotec | TWCOR live/Aris Pandelis/Enos Dias | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Bass’n’Two | 11.30

Iuno | DJ 2xC | Funk/Soul/Hip Hop | 22.00

Jubez | Jane Lee Hooker | Blues/Rock’n’Roll | 20.30 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kap | Soundaffair | 20.00

Kohi | The Grizzled Mighty | Rock’n’Roll | 21.00

Lebo | DJ Ketch | Rock/Mixed | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Sing‘n String Affair | Jazz/Pop | 20.00

Nun Kaffeehaus | Walking on Rivers | Folk/Pop | 20.00

Old Chapel Pub | Crimson and Glover | 20.00

Old School | Karaoke | 20.00

Originelle Maßschuhe Grötzingen | 8. Jubiläum | 13.00 | Fine Carma live | 17.00

Oxford Pub | DJ | 20.00

P8 | Die große K-Gruppen-Retrospektive aus der Dose | 21.00

Pfannestiel | Müller & Friends | 20.00

Prinz S | DJ | 20.00

Schmidt’s Katze | Double Trouble | 20.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Vogelbräu | 3 Kings | 20.00

Z10 | DJ | 20.00

ZKM | Algorave | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Mother’s Cake/Spiral Drive | Rock | 21.00

Fabrik Bruchsal | Headbanger Night: AC/ID & Lamettica | 21.00

Festhalle Zaisersweiher | Irish Folk Nights: The Krusty Moors/Mainfelt/Skerryvore | 20.00

Hospitalkirche Schwäbisch Hall | UpBeat Hohenlohe: Stefan Karl Schmid/Philipp Brämswig Quartett | 19.00

Kelterhaus Ubstadt | Caro Josée & Band | Jazz | 20.00

Kinck’sche Mühle LD-Godramstein | Sixpack | Blues | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Tim Fischer | Chanson | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Roland Bliesener/Quiet Lane | Singer/Songwriter | 20.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | A-Jazz-Night: SWR Big Band & Max Mutzke | 20.00

Salmen Offenburg | Masters of Frame Drums | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Lydie Auvray & Auvrettes | Musette | 20.00

Theater HD | BallaBalla/DJ Daniel Ibald | Party | 23.15

TV Gimmeldingen Neustadt | Mississippi Heat | Blues | 20.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Holger Görißen | Leonard Cohen-Tribute | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Georg Friedrich Händels Auferstehung | Theater Die Spur | 19.00

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Ein Sommernachtraum | 18.00 | Your Love Is Fire | 19.00

Das Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 15.00

Jakobus-Theater | Die Zeit vor Simon | Theater Bärendreck | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Krafttier Grottenolm | Martin Großmann | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Konzerthaus | Tina Turner – Das Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 16.00 | Ronja Räubertochter | ab 7 J. | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Rumpelstilzchen | ab 4 J. | 16.00

St. Bernhard | Evensong – ökumenisches Abendlob | 18.00

Tempel | zeit.los | Tanztribüne | 20.00

Tollhaus | Günter Grünwald | Kabarett | 20.00 | Anna Mateur&The Beuys | Kabarett | 20.00

VBK-Casino (Tullastr. 71) | Aschenputtel oder was gugscht du Alibaba | Tiyatro Diyalog | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Wer die Wahrheit tut – Scheidewege des neuen Bistums | 17.00

Festhalle Schützingen | Der Entenkrieg | Würzbacher Bauerntheater | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Henning Venske | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Jo van Nelsen | Schlagr/Kabarett | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Jubiläumskonzert Akkordeon-Orchester Bernbach | 18.00

Marionettenbühne Mottenkäfig Pforzheim | Die rote Herberge | 20.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Misery | Theater | 19.30

Stadthalle Kandel | Maren&Friends | Musical | 20.00

Stadtkirche PF | 50 Jahre Stadtkirche: Klassik trifft Street Art | Oratorienchor PF | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Junges Bürgertheater:

Niemandsland | ab 12 J. | 19.30

Theater BAD | Faust I | Tragödie | 19.00

Theater HD | Deutschsprachiger Autorenwettbewerb I | 13.30 + 14.30 + 16.00 | Vor Sonnenaufgang | 20.30

Turnhalle Untergrombach | Gogol & Mäx | 19.30

Zwinger HD | Dickhäuter | ab 7 J. | 11.00 | Spiel mir das Lied vom Tod | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Theatergespräch: Die Zauberflöte | 18.30 | Home | Dokufilm, Syrien 2015 | 21.30

Innenstadt | Fest der Sinne | 11.00

Kinemathek | Das Geheimnis des Magiers | ab 7 J. | 15.00 | Ein russischer Sommer | D/Russland/GB, dt. UT | 17.00 | Moving Bodies: Tausendschönchen | CSSR, engl. UT | 19.00 | Videoinstallationen | Vernissage | 21.00

Nick & Nora Weststadt | Gin & Tonic-Tag | 17.00

Prinz-Max-Palais | 1918: Von der Monarchie zur Republik | stattreisen | 14.00

Record Store Day

Schauburg | Independent Days | 11.30 | Shorts for Teens | 13.00 | Female Award Nominees | 15.00 | Award Gala | 19.30 u. a.

Seltenschräg (Tullastr. 82) | Nähsachen-Flohmarkt | 15.00

Stephanplatz | Stoffmarkt Holland | 10.00

Yoga Vidya Zentrum | Yin Yoga mit Manuja | 10.00

Region

Lindemanns Bibliothek Bretten | Aktion zum Welttag des Buches | 10.00

Rhodt unter Rietburg | WeinTestival/KunstFestival in den Winzerhöfen

Session Walldorf | Hans-Jörg Fischer | Saxophon-Schnupperkurs ab 8 J. | 13.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Fest zum 30. Geb.-tag | 10.00