21.12.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Amy Sue & Friends | 20.00

Die Stadtmitte | Beat Kidz (Mixed)/Le Filou (Electro) | 23.00

Dorfschänke | Drei alte Männer | 21.00

Gotec | Sector One: Alfred Heinrichs | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Schumann/Brahms/Ravel | 11.30

Iuno | DJ Pommes/Herr Yilmaz | House/Disco | 22.00

Kohi | Shy guy at the show | New-Wave | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

P8 | Kandiszucker Kollektiv: Weltenschall | 21.00

ßpace | ßpaced Weihnachtsedition | Maximilian Klee | 18.00

Substage | 90er vs. 2000er Party | 21.00

Tollhaus | Kool Savas/Cr7Z | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Knut Maurer’s Picture Book & Gäste | 19.00

Werderplatz | Werder Wein Glüh Platz: Musik/Drinks/Snacks | 18.00

ZKM | Zoom: Kitchen Tunes (Electro) | 23.00

Region

Alte Feuerwache MA | OG Keemo | Rap | 20.00

Café Central Weinheim | Ringo Ska | Ska/Reggae | 21.00

Hirsch Etzenrot | Seán Treacy Band | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | 2cool | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Max und Moritz | ab 6 J. | 11.00 | The Broken Circle | 19.30

Das Sandkorn | Witwendramen | Basta60plus | 19.00 | Kunst | Komödie | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | Kinder-Klarinettenensemble Musikstudio Neureut | 18.00

Insel | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Die Zauberer von Ohhh: Flix & Flux | ab 6 J. | 15.00 | Zaubergala | 20.00

K2 | Liebe ist… | Revue | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | Komödie | 15.00 + 19.30

marotte Figurentheater | Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 11.00 + 16.00 + 19.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Region

Achertalhalle Kappelrodeck | Chapeau Claque Travestierevue | 20.00

Badner Halle RA | Das Dschungelbuch | Musical ab 4 J. | 15.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Sven Hieronymus | Comedy | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Dornröschen

Mariinsky Ballett | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Männerhort | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Schloss Schwetzingen | Barock’n’Roll | Philharmonisches Orchester HD | ab 5 J. | 11.00 | Die getreue Alceste | Oper von G.C. Schürmann | 19.30

Stadtkirche Bruchsal | Bach: Weihnachtsoratorium (Kantaten I/III/V/VI) | Kammerchor Bruchsal/K’her Barockorchester/Solisten | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Schmuckstück | 19.30

Theater Baden-Baden | Weihnachtslieder für Einsteiger, Fans und Muffel | 20.00

Theater HD | Der Gott des Gemetzels | 19.30

Theater im Kurhaus Freudenstadt | Marc Marshall | Weihnachtskonzert | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00

Theater PF | Ein König zu viel Zwinger HD | Josef und Maria | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Gestaltung (Goethestr. 36) | Surprise Weihnachtsladen | 10.00

Kinemathek | Kurzfilmprogramm ab 6 J. | 15.00 | Die Geldwäscherei | USA | 17.00 | Schwimmen | D | 19.00 | Basar Bizarr: Laurin | 21.15

Nyta (Sophienstr. 108) | Leuchten B-Warenverkauf | 10.00

Rathaus Durlach | Weihnachtsmarkt | 11.00

Schauburg | Kurzfilmtag | 17.00

Region

Marktplatz/Plätzel Kandel | Christkindelmarkt | 14.00