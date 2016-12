21.01.2017

Club/Live Musik

AKK | Angewandte Elektronik: Tom Woxom/AA Battery/DJ SM u. a. | 19.00

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed)/Jandee (House/Techno) | 23.00

Dorfschänke | Dynamite Daze | 21.00

Fettschmelze | Jan Schulte | 23.00

Gotec | A.N.A.L. (Minimal) | 23.00

Hemingway Lounge | Classis/Jazz Market | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | Irish Folk Rock Festival | Mr. Irish Bastard/Krusty Moors/Sean McGurrin | 20.00

Kohi | The Düsseldorfer Düsterboys/Die Bärlauchbuben | Akustikpop/-punk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | 90er-Party | 21.00

Tempel | A Cappella hoch 3: Stimmgelage/Rotkehlchen/Nebensache | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Surprise Band | 19.00

Region

Badner Halle RA | Stahlzeit | Rammstein-Tribute | 20.00

Café Wohnzimmer Altensteig | Tosin & Thomas | Soul & Gitarre | 20.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | A-Music-Night: Curtis Stigers/SWR Big Band | 20.00

MS Connexion MA | 257ers | 20.00

Reithalle RA | Jördis Tielsch & Band | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Dominik Plangger | Liedermacher | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Folknacht: Broom Bezzums/Andrea Capezzuoli e Compagnia/Startijenn | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Liebestrank | 19.30 | Die Goldberg-Variationen | 19.30 | Wie der Soldat das Grammofon repariert | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Neues Hoftheater: Halb auf dem Baum | Ustinov-Komödie | 19.30

Haus des Handwerks | Falsche Adresse | K’her Spielgemeinde | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Die drei Räuber | ab 4 J. | 16.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 20.00

Mikado | Bühnensprung | Improtheater | 20.00

Sandkorn | 1984 | von Icke/Macmillan | 19.30 | Macho Man | 20.30

Schloss Gottesaue | Jugend musiziert | 10.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Clever | Musical | 20.00 | Männerabend | Luding/Baisch | 20.00

Region

Autohaus Fischer Bretten | Peter Götzmanns JazzHopRhythm | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Night of the Dance | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Grundeis – Vorfisch ist besser als Nachfisch | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz Erhardt Abend + Menü | 18.30

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Die Schöne und das Biest | Musical | 14.00 + 19.00

Figurentheater PF | Cocktails | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Peter, Mops und Paul | 15.00 | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Patrick Siben + seine Stuttgarter Saloniker | 20.00

Herz-Jesu-Kirche Varnhalt, Baden-Baden | Vertonungen von Mörike-Gedichten | Vokalensemble Chorioso | 19.00

klag-Bühne Gaggenau | Microband | Musikclowns | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Jahresfeier MV Remchingen | 19.30

Löwensaal Nöttingen | Hellwachträumer | Sebastian Nitsch, Kabarett | 20.00

Museum Zeughaus MA | Barocknacht | 18.00

Schloss Schwetzingen | Giulietta e Romeo | Oper von A. Zingarelli | 19.30

Sonnenberghalle Angelbachtal | De Weeschwie’sch-Män | Chako Habekost | 20.00

Stadthalle Deidesheim | Taxi, Taxi | Komödie | 20.00

Stadthalle Germersheim | Bibi Blocksberg – Hexen, Hexen überall! | Rock-/Pop-Musical | 14.00

Theater Baden-Baden | Die Dreigroschenoper | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Theater treppab Bruchsal | Cyber Cyrano | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ana & Anda (Gablonzerstr. 11) | Neujahrs-Ateliercafé | 14.00

Kinemathek | Freundschaftsgeschichten | ab 5 J. | 15.00 | Diamond Island | Kambodscha/F/D, dt. UT | 21.15

Messe | IHK: Einstieg Beruf | Ausbildungsmesse

TV Knielingen | Musical Dance Workshop | 10.30 (12-16 J.) | 13.00 (Erwachsene)