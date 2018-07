21.07.2018

Club/Live Musik

AKK | Mixed Metal Night: Aurium Voluptas/Ground Theory/Gefrierbrand | 20.00

Alte Hackerei | MDC/Dr. Know & Studio Eins DJ Team | 21.00

Bar Luka | DJ | 23.00

Café Nun | Solo für Zach | Liedermacher | 20.30

Die Stadtmitte | DJs Pneumatix/Frische Ernte | Mixed/Techhouse/Techno | 23.00

Grezzo Grötzingen | Andrea Doria | Udo Lindenberg-Tribute | 19.30

Günther-Klotz-Anlage | Das Fest: Electric Bush Project/Modeste/Gurr/Lucky Chops/Marteria/DJs/Sportpark/Kinderprogramm u.v.m. | 12.30

Hemingway Lounge | Rock/Soul/Blues Market: Call Her Sugar | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Fontanelle/ Sharp X Cut!/ DJ Jimmy Jack | Oi/Ska | 20.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz & Guests | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Café Central Weinheim | The Mahones | Folkpunk | 21.00

Enzauenpark PF | Lichterfest | Livemusik/Musikfeuerwerk | 18.00

Hufeisen Germersheim | Palatia Jazz | Hyleen | 19.30 | Sly & Robbie feat. Nils Petter Molvaer Trio | 21.00

Marktplatz BAD | Marktplatzfest: Associazione Filarmonica Moncalieri/Die START-Kapelle/Murzarella and The Tomatoes/Timeless u.a. | 12.00

Schlossgarten Neuenbürg | Rockin’ Ruins: Malfunc Prism/Xplict/Sons of Sounds u. a. | 17.00

VfB Bühl | Grethel Open-Air : Willy and the poor Boys/Adams Family | Covers | 20.00



Bühne/Klassik

AWO (Klauprechtstr. 30) | 20 Stühle: HfM-Studierende | Benefiz | 19.30

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 19.00 | Willkommen | Komödie | 19.30

Das Sandorn | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 19.30

Insel | Das Publikum | 19.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 16.00

Schlosshotel | Der Teufel der Rennbahn | Krimi-Dinner | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Shrek | Musical | 19.00

Barockresidenz RA | Klingende Residenz: Vocalensemble Rastatt/F. Dupree (Klavier) u. a. | Rossini | 20.00

Bürgerhaus Blaufelden-Herrentierbach | Asita Djavadi (Gesang)/Jan Röck (Klavier) | Piaf - Die Suche nach Liebe | 18.00

Burg Trifels Annweiler | R. Glassl (Viola)/Solisten der Villa Musica | Mozart/Brahms | 20.00

Festplatz Gernsbach-Obertsrot | Jubiläumsfest 125 Jahre Feuerwehr in Obertsrot | 15.00 | Südtiroler Spitzbuam | 19.30

Festspielhaus BAD | Mariinsky Orchester/Daniil Trifonov (Klavier) | Rachmaninow | 18.00

Freilichtbühne Ötigheim | Festl. Konzert | Last Night of the Proms | 20.00

Kloster Maulbronn | M. Grubinger (Percussion)/P. Rundberg (Klavier)/ M. Grubinger sen. (Percussion) | Xenakis/Koppel/Ozone u.a. | 16.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Raphhaela Gromes (Cello)/Julian Riem (Klavier) | Rossini/Strauss u. a. | 11.15

Kulturforum RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail Open Air: Ausbilder Schmidt/C. Heiland/Helene Bockhorst/Herr Schröder | 20.00

Kurplatz Bad Wildbad | Rossini: Stipendiaten der Akademie BelCanto | 15.00

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz Collegium | 20.00

Schloss HD | Shakespeare in Music | 20.30 | Anatevka | Musical | 20.30

Schloss Ingelfingen | Concertino Ensemble | 18.00

Schlosspark Bruchsal | BLB: Ein König zu viel | ab 4 J. | 11.00 | Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Zelmira | 19.00

Veranstaltungshalle Büchenau | Büchenau klingt, alles singt | Männergesangsverein Harmonie Büchenau | 19.00

Villa Wieser Herxheim | Trombone Unit | Jazz/Neoromantik/Avantgarde | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Gestaltung (Goethestr. 36) | Magasin Madagascar | 9-17.00

HfG | Rundgang | 10.00 | Instawalk | 11.00 | Couchgespräche | 15.00

Kirchplatz St. Stephan | Gegen den Wettbewerb der Unmenschlichkeit – Stop Deportation | Kundgebung/Demo | 14.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | Tag der offenen Tür | 10.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | 3 Tage in Quiberon | 21.30

Waldparkplatz Hochschule | Flohmarkt | 8.00

Region

Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | Rundgang | 12.00

Innenstadt PF | Gruschtelmarkt | 19.00 (bis 23.00)

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen | Sommerfest | 19.00

Metropol Kino Stuttgart | indisches-filmfestival.de

Waldrennbahn Seckenheim Mannheim | Das Rhein-Neckar Genuss & Gartenfest | 11.00