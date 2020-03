21.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Chop Shop/DJ Stean | 22.00

Cola Taxi Okay | Afterparty Int. Tag gegen Rassismus | 21.00

Die Stadtmitte | Beat Kidz (Mixed)/Kitchen Tunes (Techhouse) | 23.00

Dorfschänke | Spoonhead/Brother Truck & The Strings of Love | 21.00

Festhalle Durlach | Barock | AC/DC-Tribute | 20.00

Gotec | Neelix live | Goa/Psy | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: J. Obieta (voc)/A. Ventling (p) | 11.30

Kohi | Karies (Postpunk)/Cryptic Commands (Lo-Fi-Rock) | 21.00

Lottis Traum | Jan Wachsmann | Viva con Aqua-Benefizkonzert | 19.30

Mapa | 15 Steps Beyond | Covers | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Bossa Nossa | Aquarela do Brasil | 20.00

Nun | Off-Kultur Konzert | 19.00

P8 | Equinox Party: VJ Düsterleuchten/gruenkern/D. Leluschko/Patrick Ra | House/Techno/Acid | 22.00

Rote Taube | Gablonzky Beat/Loudness | Rock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Rock | 20.00

Substage | Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys | 20.00

Tempel | Oddarrang | 20.00

Tollhaus | Quadro Nuevo | Konzert ab 4 J. | 17.00 | Weltmusik | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Weiße Rose Oberreut | Decapitated & Support | Metal | 19.00

ZKM | Zoom: Kitchen Tunes/Defex | Electro | 23.00

Region

Café Central Weinheim | Slaughterra/Half Past Eight/Drawn by Evil | Metal | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Draim | 20.00

Kulturviereck Haßloch | Marcel Adam & Band | 20.00

Kupferdächle PF | Chrispy und die Balokkos/In The Wrong Century | Rock | 20.00

Reithalle RA | Jimmy Kelly: Das Comeback | Multivisionsvortrag zum Buch Streetkid | 16.00

Stadtparkhalle Bretten | Brenzband | 19.30

Weingut Disqué Freckenfeld | Duo Sonnsuave | Chanson/Klezmer/Folk u.a. | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Totort | Bühnensprung Impro-Krimi | 20.00

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 15.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Sofies Welt | Neues Hoftheater | 20.00

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

Jubez | Irgendwie anders | Puppentheater ab 5 J. | 11.00 + 13.00 | Idil Nuna Baydar | Comedy gegen Rassismus | 20.00

Junges Staatstheater | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Spanisch für Anfängerinnen | 19.30

Karlsburg Durlach | Wenn ich im Traum träume | N. Pinko (Sopran)/T. Cuic (Klavier)P. Kusan (Cello)/M. Zalukar (Tanz) | 19.00

KIT Audimax | KIT Philharmonie/Aram Badalian (Violine) | Tschaikowski | 20.00

Lutherkirche | Jugendkammerchor der Lutherana/Waldstadt Kammerorchester | Bach/Händel/Haydn u.a. | 19.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 16.00 | Geben Sie Acht! | 20.00

Tollhaus | Alfred Dorfer | Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Schoog im Dialog mit Joe Bausch | 19.00

Festhalle Schützingen | Tina Häussermann & Fabian Schläper | Kabarett | 20.00

Figurentheater PF | Intervalle | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Momo | ab 6 J. | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 20.00

Mehrzweckhalle Ötigheim | Die Puppenfee | Ballett | 18.00

Pestalozzihalle Graben-Neudorf | Herr des Dschungels | Musical mit Liveorchester | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Arnulf Rating | Kabarett | 20.00

Südpfalzhalle Kapsweyer | HG Butzko | Kabarett | 20.00

Theater Baden-Baden | Hamlet | 19.00

Theater PF | Everyman | Rock-Oper | 19.30 | Der goldne Topf | 20.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Was geht mich die Welt an? | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Staatstheater | Stefan Viering liest Hölderlin | 10.30 + 12.30 + 16.00 + 18.00 + 20.30

Garten der Religionen | Friedensklangweg | 16.30

Jubez | Rassismus und Psychische Gesundheit | 10.00 | Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus an Schulen | 10.00 | Workshops | Nina | Filmprojekt der Caritas Ettlingen | 15.00

Kinemathek | Die Schneekönigin | ab 6 J. | 15.00 | Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft | 17.00 | Über die Unendlichkeit | Schweden, dt. UT | 19.00 | Chichinette – Wie ich zufällig Spionin wurde | D, dt. UT | 21.15

Konzerthaus | Int. Ocean Film Tour | 15.00 + 20.00

Ludwigsplatz | Capoeira gegen Rassismus | 16.30

Stadtkloster (Rechts der Alb 28) | Passen Rassismus und Vorurteile zu einem christl. Lebensstil? | 15.00

vhs | Kleine Gase – Große Wirkung | Gespräch | 19.30

Region

experimenta Heilbronn | Berufspraxistag Naturwissenschaft und Technik | 10.00

Dezernat 16 HD | Green World Tour | Nachhaltigkeitsmesse | 11.00

Marktplatz Kandel | Fahrzeugmesse Kandel mobil

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt für Kinderkrebshilfe | 13.00

Stadthalle Kandel | Energiemesse | 10.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Kleidertauschmarkt | 11.00