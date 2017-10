21.10.2017

Club/Live Musik

AKK | Your Attitude/Debt Mountain/Aurora | Alternative Rock | 19.00

Alte Hackerei | Danger Freak Party + Karaoke | 19.00

Gotec | Aka Aka | House/Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Around Jazz | 11.30

Iuno | DJ Dai_man | Electronica/Hip Hop/Jazz | 22.00

Jubez | Hiss | 20.00

Kohi | Spoonhead | Stonerrock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Sodium/Nuisance of Majority | Metal/Doom/Hardcore |

Scruffys Irish Pub | Seas of Mirth | Folk/Punk | 20.00

Substage | Beatsteaks | 20.00

Tollhaus | Max Prosa & Band | 20.00 | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | 25 Jahre Die Nasen | 19.00

Walhalla | Abba bis Zappa Party | DJs Joe/Jannis/Siggi | 22.00

Region

BASF Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz | Richard Bona Mandekan Cubano | 20.00

Bernstein Club Baden-Baden | Dom Pérignon Luminous Label Night | Giovanni Lotta | 21.00

Café Central Weinheim | Dennis Lyxzén & Band/Invsn/Laura Carbone | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Olsson | Pop | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Andreas Biehn | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Argentinische Tango-Nacht | 21.00

Mehrzweckhalle Ötigheim | Irish Night | Seán Treacy Band | 20.00

Pforzheim | Nightgroove | 20.00

Schüttekeller Bühl | Peter Funk: The Sound of Blues & Steel Guitar | 20.00

Spitalkirche Baden-Baden | Johannes Vogt & Friends | Mantra/Kirtan/Heartsongs | 20.00

Weingut Schäffer Neustadt-Hambach | Amanda Rheaume Trio | Singer/Songwriter-Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 18.00 | Meisterklasse | 19.30

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Katze im Sack | Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Mama Muh | ab 3 J. | 16.00

Mikado | Die Zehn – Bulach A Capella | Männer 3.0 | 20.00

Paul-Gerhardt-Kirche Beiertheim | Romantisch | Frauenchor ConSono | 19.00

Stadtkirche Durlach | So ein Rummel um den Luther | Kindermusical Durlacher Singschule | 18.00

Region

Autohaus Morrkopf Weingarten | Trio Konflikt: Kaya Han/Isao Nakamura/Ena Han | 20.00

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Ob so oder so | von O. Bukowski | 20.00

Festplatz-Zelt Weingarten | Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land | Marionetten-Theater | 16.30

Festspielhaus BAD | Mozart: Violinkonzerte | 19.00

Klag-Bühne Gaggenau | Simon und Jan | Musikcomedy | 20.00

Kirche Freckenfeld | Konzert Gesangverein Singfonia | 18.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Legende Luther | 20.00

Reithalle RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail: Dittmar Bachmann/Serhat Dogan/Marc Haller/Thorsten Bär | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 19.30

Stadthalle Kandel | Lehrerkonzert der Musikschule | 19.00

Theater BAD | Fast normal | Musical | 20.00

Theater HD | Don Giovanni | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Göteborgs Operans Danskompani | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Alex Martinis Roe | Salon | 14.00

Gewerbehof | Liberacion e.V.: Trickfilm Workshop | 14.00

Kinemathek | Louis & Luca und die Schneemaschine | ab 6 J. | 15.00 | Die Hochzeit | Polen, engl. UT | 19.00 | Dragon Inn | Taiwan, dt. UT | 21.15

vhs | Weltbürger | Musik & Literatur | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditaion, der Weg zum Selbst | 10.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Gaia Kongress | 10.00

Hohenstaufensaal Annweiler | Nacht der Kultur- und Weinbotschafter Pfalz | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Skibazar | 14.30

Pfarrsaal St. Wendelinus Untergrombach | Herbst- und Sängerfest | 19.00

Pfinztal | www.pfinztaler-kunsttage.de | 15.00

Stadthaus N1 MA | Architekturtage: Urban Thinkers Campus | Kolloquium | 8.00

Vinothek La Part des Anges Untergrombach | Hausmesse | 10.00