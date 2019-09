21.09.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Argies/Litbarski | 21.00

Die Stadtmitte | Weißherbst Rave: DJ Trope & Gäste | 18.00 | Beat Kidz (Mixed) | 23.00 | Unos & Dos (Elektro) | 23.30

Dorfschänke | Hot Punch | 21.00

Gotec | RheinGrün Open Air Afterparty: Joyhauser/Kyle Geiger u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Klezmer/Tango Market: Shtetltov | 11.30

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Teen/Hekla | Alternative-Rock/Doom-Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | P / Kracht Distival | Cluster Bomb Unit/LMDA/Trigger u.a. | HC Punk/Crust/Grind 18.00

Rheinstrandbad Rappenwört | RheinGrün Open Air: Ben Sims/Fjaak/Farrago/Joyhauser/Kyle Geiger | 14.00

Scruffys Irish Pub | 20 Years Birthday Party: The Krusty Moors/The Diggers | 20.00

Substage | Laut & Leise Festival | Neonschwarz/Kafvka/Fayan/Jason Bartsch/Die Stühle/Modeste | 19.00 | Laut & Kantig Party | DJane Christiane | 23.00

Tempel | Fola Dada | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 23.00

Venus | Kitchen Tunes | 22.00

Region

Bahnhofsvorplatz Kandel | Fest des Federweißen | 15.00 | Flash ‘K‘ Swag | Rock/Pop | 20.00

Café Central Weinheim | Four Imaginary Boys | The Cure-Tribute | 21.00

Circle Club Offenburg | Art of Noise: Dirty Doering/Lukas Dörflinger/Oliver Sylo | 22.00

Museumsscheune Ittersbach | Pickup The Harp | Blues | 20.00

Pforzheim | Kinder-Musikfestival | Flohzirkus Orquestra | 15.00

Quartier Laiterie Strasbourg | Ososphère Festival: Dima aka Vitalic/AZF/Mind Against/Agents of Time/The Hacker u. a. | 22.30

Schütte-Keller Bühl | Peter Finger (Akustikgitarre) | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Iphigenie | 19.30

Das Sandkorn | Herz, Music & More | Horst Maria Merz/Gudrun Stutz | 20.15

Insel | Die überraschend seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Move over, Baby | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

Jubez | Sascha Korf | Kabarett | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Die drei Räuber | ab 4 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Lang lebe Doktor Knock | Komödie | 20.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Monki Business | 18.30 | De Stijle Want | 19.00 | Compagnie Galapiat | 19.45 | Gravity & Other Myths | 20.00 | Laura Murphy | 21.00

Region

Chawwerusch Theater | Rosa B. – beinahe vergessen | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Duo Montclair | Beethoven/Piazzolla/Jarrett | 20.00

Hospitalkirche Schwäbisch Hall | Zohar L. (Violine)/Alexander H. (Cello)/Elizaveta B. (Klavier) | Rachmaninoff/Schostakowitsch u.a. | 18.00

Reithalle RA | Dschihad Calling | Phoenixtheater Rastatt | 19.30

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz-Collegium | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Stiftskirche Öhringen | Trio Avance/Südwestdt. Kammerorchester PF | Mozart/Schmidt u.a. | 19.00

Stuttgart | Art Alarm | Galerienrundgang | 11.00

Theater Baden-Baden | Theaterfest | 12.00 | Nur drei Worte | 18.00

Traube Spielberg | Man sieht nur mit dem Herzen gut | Margot Grados-Ramos & Hamlet Al Kuti (Gitarre/Oud) | 19.30

Wilhelm-Hack-Museum LU | Musica Viva: Dozentenkonzert der Städt. Musikschule LU | Strauss/Bruch/Schubert | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Budo-Club | Tag der offenen Tür | 15.00 | Judo-Bundesliga-Wettkampf der Herren | 17.00

Ev. Stadtkirche | Stoffwechsel: Kleidertausch und mehr | 14.00

Family Tree Shop/Wohnstück | 5 Jahre Family Tree Shop/10 Jahre Wohnstück | 11.00

ibz | Der Verein Jugendliche ohne Grenzen in Deutschland e.V. stellt sich vor | 18.00

Kinemathek | Face_It!: Das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus | 17.00 | Photograph | IN, dt. UT | 19.00 | Mandy | CA/BE, dt. UT | 21.15

Kronenplatz | Flohmarkt | 8.00

Schauburg | Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen | 16.30

Stephanplatz | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

ZKM | Moderierte Spielshow zur Europ. Union | smARTplaces: U R ART | 15.00

Region

BadnerHalle RA | Erntedankfeier der Gartenfreunde Rastatt | 19.00

Festplatz Stutensee | Ausbildungsplattform | 10.00

Kupferdächle PF | fotocamp Pforzheim | 18.00

Marktplatz Bretten | Brettener Weinmarkt

Mundohalle Minfeld | Brotmarkt | 13.00