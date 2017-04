22.04.2017

Club/Live Musik

AKK | Candero/GutFuck/Theropoda | Death Metal | 20.00

Altstadt | Dirty Old Town | Altstadtkneipenfest | 20.00

Bierhäusle Rüppurr | Seán Treacy Band | 20.00

Die Stadtmitte | Daniel Ventura/Aris Pandelis | 23.00

Dorfschänke | Kauwela | Funk | 21.00

Fettschmelze | Beautiful Swimmers | House/Jungle | 23.00

Gotec | Bunte Bummler | Deep-/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market | T.Uhde (Violoncello)/M.Uhde (Klavier) | 11.30 | Herbie’s Special: Laurie Jones (g/voc)/P. Jackson (p) | 20.00

Iuno | DJ Ooohhh | 50s/60s | 22.00

Jubez | Dudefest | Doom/Postmetal/Drone/Hardcore | 17.00

Kap | Soul Shot | 20.00

Kohi | Moonlight Breakfast | Elektropop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Benito Blanco & Marlon | 23.00

Old Chapel Pub | Fast Eddy | 20.00

Old School | Karaoke Playback | 20.00

P8 | We Dub You: Ganja Riddim Soundsystem/Jah Chalice Soundsystem | 22.00

Pfannestiel | Wolfgang Müller & Friends | Oldies | 20.00

Prinz-S | DJ Set | 20.00

Schmidt’s Katze | Double Trouble | Partyrock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Milo Matthews | 20.00

ßpace | ßpaced #9 | DJ Stean | 15.00

Substage | Ü30-Party | DJ H2O-Lee | 21.00

Tempel | Joey Voodoo | CD Release | 19.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Vogelbräu | 3 Kings | 20.00

Z10 | Semester-Opening-Party | Plasmat (Elektro-Trash) | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Billordo | Antifolk | 21.00

Café Central Weinheim | The Intersphere/Wheel | Rock/Alternative | 21.00

dasHaus LU | Patrick Richardt | 20.00

Festhalle Zaisersweiher | Irish Folk Night | Dream Catcher/Brogues/JJ & The Acoustic Machine | 20.00

Gernsbach | Musiknacht | Live-Musik in zehn Locations | 20.30

Karlstorbahnhof HD | Damian Lynn | 21.00

Kupferdächle PF | Easy Am Hang-Bandcontest | 20.00

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Das Rheingold | 15.00 | Die Troerinnen | 19.30 | Angriff auf die Freiheit | 19.30

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Mr. Black & Ursula | Kinder-Zaubertheater | 15.00 | Abrakadabra Zaubergala | 19.30

Konzerthaus | Soy de Cuba | 20.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 16.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Mikado | Quartet Revoiced | Repeat – die Kunst der Wiederholung | Purcell/ Pachelbel u.a. / 20.00

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 19.30

ZKM | Wah-Wah | Tanzperformance | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kohlhaas | nach H. von Kleist | 20.00

Figurentheater PF | Käpt’n Sharky | ab 4 J. | 15.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Heiratsvermittlerin | von T. Wilder | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

Peterskirche HD | Bist Du sicher, Martinus? | Die Tischreden der Katharina Luther | 20.00

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Josef | Adonia-Musical | 18.30

Theater BAD | Der kleine König | marotte Figurentheater | ab 3 J. | 11.00 + 15.00 | Nathan der Weise | 20.00

Züchterstüble Schwarzenberg | Musig, Danz on Xang | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

10 Jahre Record Store Day

Kinemathek | Elina | ab 7 J. | 15.00 | Girls don’t fly | D, dt. UT | 19.00 | Marija | D/CH, dt. UT | 21.15

Yoga Vidya Zentrum | Gewaltfreie Kommunikation | 10.00

Region

CongressCentrum PF | Brasilien - Naturparadies am Scheideweg | Greenpeace-Live-Fotoshow | 19.30

Museum im Alten Schloss Altensteig | Der Name der Rose | 20.00

Rhodt unter Rietburg | WeinTestival + Rahmenprogramm | 11.00

Schloss Ettlingen | Champagnerfest | 11.00