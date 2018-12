22.12.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | Daniel Ventura (Mixed) | 23.00 | DJs Deepzana/Nico S (Elektro) | 23.30

Dorfschänke | Drei Alte Männer | 21.00

Gotec | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz/Classic Market | Schumann mal anders | 11.30

Iuno | DJ Ooohhh | mainly 50s/60s | 22.00

Kohi | Shy Guy At The Show | Wave-Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

MultiKulti | Latin X-Mas | DJ Prestige Latino | 22.00

P8 | Kandiszucker Kollektiv: Weltschall VII | Goa/Trance/Techno | 22.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 90er vs 2000er Party | DJs D-K-Dance/Björn | 21.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Party Pur Christmas Edition | DJane Simoné | 22.00

Traube Durlach | Knut Maurer’s Picture Book | Rhythm & Blues | 20.30

ZKM (Mint) | Zoom: Chris Tietjen/Ohral/Kitchen Tunes u. a. | Techno/House | 23.00

Region

BadnerHalle RA | Night Fever | Bee Gees-Tribute | 20.00

Café Central Weinheim | Ahab/Arkuum/cranial | Doom Metal | 20.30Cellarium Knittlingen | Fools Garden/Bettina Schelker | 20.00

Christkindelsmarkt Baden-Baden | Lovehunter | Rockklassiker | 18.00

Hirsch Etzenrot | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 14.00 + 17.00 | Hänsel und Gretel | 15.00 | Judas | 19.30

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30 | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | MV Zaisenhausen | 18.00

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 14.00 + 16.00

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Stephansaal | Mascha und der Bär | Puppentheater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Schwanensee | Mariinsky Ballett | 19.00

Figurentheater PF | Frau Holle | ab 4 J. | 15.00

Rosengarten MA | Eine Weihnachtsgeschichte | 20.00

Schloss Bruchsal | Adventssingen | 13.00 + 16.00

Schloss Schwetzingen | Weihnachtskonzert | Philharmonisches Barockorchester HD | Vivaldi/Telemann u. a. | 19.30

Stadthalle Ettlingen | Sweet Soul X-Mas Revue | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Bremer Stadtmusikanten | 15.00

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Gestaltung | Surprise: Geschenke zum Papier | 10.00

Kinemathek | Weihnachtsgeschichten | ab 5 J. | 15.00 | Tokyo Godfathers | Asian Animation, dt. UT | 17.00 | Wo bist Du, Joao Gilberto? | F/D/CH, dt. UT | 19.00 | Die letzte Metro | F, dt. UT | 21.15

Rathaus Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00 | Wo geht’s denn hier nach Betlehem? | Kindertheater | 11.00