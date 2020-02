22.02.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Molchat Doma & Support | Wave-Punk | 19.00 | Pfinztal Tigers Soul Club:Tex Dixigas/DJ Phonosoul | 22.00

Culteum | Zapata Soundz/Yardstyle Sound | Reggae/Dancehall | 23.00

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/Knitterfrei durch die Nacht (Elektro) | 23.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | 21.00

Fleischmarkthalle | Gold Rush: Eros Bilgic/Mutique/Toby O. Rink | Charity-Clubbing | 21.00

Gotec | Dominik Eulberg | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende | 11.30 | Tanz/Literatur/Musik/Mode der Weimarer Republik | 20.00

Kaffeehaus Schmidt | Saitenreise über Bach in die Gegenwart | Volker Luft (Gitarre) | 10.30

Kap | Künstlerfasching | 20.00

Kohi | Atlas Bird (Artpop/Postrock)/Jim Kroft (Indiefolk) | 21.00

Lottis Traum | Patrick | Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Transporter (Indierock)/Nacht der Talente (Singer/Songwriter) | 21.00

Scruffys Irish Pub | Michael Madden | Rock | 20.00

Substage | 90er Vs. 2000er Party | DJs D-K-Dance/Björn | 21.00

Tollhaus | Aṣa | 20.00 | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Master Hope & Friends | Funk/Soul | 19.00

Region

Café Central Weinheim | The Oblyvion/Scarsign & Support | Melodic Death | 20.00

Gamb Durmersheim | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Das kalte Herz | 19.00 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.30

Das Sandkorn | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 19.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go on | 19.30

Konzerthaus | Kammerorchester des KIT/Solisten/D. Köhnlein (Leitung) | Beethoven | 20.00

marotte Figurentheater | Kuh Liselotte | ab 4 J. | 16.00 | Tumble & Weed: Impro-Western | 20.00

Stadtkirche Durlach | Heiter bis rauschend | J. Blomenkamp (Orgel) | 20.00

Tollhaus | Lars Redlich | Musik-Comedy | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Yannick Nézet-Séguin/Rotterdam Philharmonic Orchestra | Mahler Sinfonie Nr. 5 cis-Moll | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Onkel Fisch | Comedy | 20.30

Lutherkirche Bruchsal | Musica Hungarica | Cantus Solis | 19.00

Reithalle RA | Kinderfasching | 14.00 | Bernarda Albas Haus | Ensemble99 | 20.00

Schloss Ettlingen | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | Musikkabarett | 20.30

Theater PF | Ariadne auf Naxos | Oper | 19.30

theater treppab Bruchsal | BLB: What on Earth?! | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Hermann-Ringwald-Halle Wolfartsweier | Kamerabörse | 10.00

Kinemathek | Die Abenteuer des Prinzen Achmed | ab 6 J. | 15.00 | Systemsprenger | D | 17.00 | Jeanne d’Arc | F/BE, dt.UT | 19.00 | Born in Flames | USA, dt. UT | 21.15

Perfekt Futur | Schere Schrift Papier Workshop | Punchneedle für Anfänger | 14.00

Schloss | Kaiser und Sultan | Vorführung/Mitmachangebot | 14.00

Yoga Vidya Zentrum | Lu Jong WS – tibetisches Heilyoga | 10.00 | Yin Yoga Stunde | 14.00

Region

BikiniARTmuseum Bad Rappenau-Bonfeld | Woman Power | Kunstworkshop | 10.00