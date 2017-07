22.07.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Grill Yourself | 19.00 | DJ Tide/Brother & Sister | 23.00

Gartenstadt Rüppurr | Seán Treacy Band | 20.00

Gotec | Harte Liebe (Hardcore)/Eros Bilgic u. a. (Techhouse/Techno) | 23.00

G.-Klotz-Anlage | Das Fest: Kinderprogramm/DJs/Sportpark/Theater u. a. | Himmelblau/Drangsal/Zebrahead/Feine Sahne Fischfilet/Sido/Äl Jawala | 13.00

Hemingway Lounge | Rock/Soul/Blues Market: Call Her Sugar | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Rock & Rollbar | After Fest Party | Zapata Soundz & Guests | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 19.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Burg Löffelstelz Mühlacker | De Corazón | Music of Santana | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Afrika Tage: Pape Seck/Kaira Percu | 21.00

Klosterruine Limburg Bad Dürkheim | Palatia Jazz: Omer Klein Trio | 19.30 | Ambrose Akinmusire Quartet | 21.15

Kupferdächle PF | Simply Noize: Pop/Rock/Funk Cover | 20.00

Marktplatz Baden-Baden | Marktplatzfest: Weindorf/Live-Musik/Kulinarisches

Oberkirch | Bunt – Fest der Kulturen | Cris Cosmo | 20.00

Rastatt | Internationales Stadtfest

Schlossgarten Neuenbürg | Rockin’ Ruins: The Facts/Gone Zoo/Voodoo Kiss/Royal Tea Club u. a. | 17.30

Stiftspark Keyermühle Klingenmünster | Fest der 1000 Lichter | herbYsworld/4 Gang Slow-Food-Menü | 19.30



Bühne/Klassik

Alte Lutherkirche Durlach | Mandolinata/Kim Gadewoltz (Sopran) | Brahms/Debussy/Sibelius u. a. | 20.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | 30 Jahre Neugründung des Richard-Wagner-Verbandes K’he | 18.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

marotte Figurentheater | Teufelchen und die Pfannkuchen | ab 4 J. | 16.00

Sandkorn | 1984 | 19.30 | Der hinterlistige Hebel | 20.30

Studio Rabus Durlach | Rosenzeit-Rosenklang | L. Zborschil (Sopran)/C. Gengenbach (Klavier) | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

Region

Barockresidenz RA | Klingende Residenz: Vocalensemble Rastatt & Les Favorites | Schütz/Lechner u. a. | 20.00

Burg Trifels Annweiler | Richard Löwenherz: König, Kreuzfahrer, Troubadour | Konzert | 18.30

Festspielhaus BAD | Chopin: Klavierkonzerte | 18.00

Freilichtbühne Ötigheim | Rosen aus dem Süden | Festliches Konzert | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Christliches Chorkonzert | 15.00 ] Junge Junge | Zauberkunst/Comedy | 19.00

Innenstadt PF | Int. Straßentheaterfestival für Figuren | 11.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: L’occasione fa il ladro | 11.15

Kurpark Bad Herrenalb | Der gestiefelte Kater | 16.00

Kurpark Gernsbach | Krabat | Theater | 20.00

Marktplatz Bretten | Jugendmusikschule Unterer Kraichgau | 10.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss Favorite RA | Musik der Klassik | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss HD | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30 | Kiss me, Kate | Musical | 20.30

Schlosspark Bruchsal | BLB: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Piraten! | 16.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Aureliano in Palmira | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Dragonerkaserne | UND#9: Plattform für Kunstinitiativen | Kunst/Musik/Performance + Transmission Festival | 16.00

Galerie Hess | Spiel mich! | Fruchtige Bowle | 10.00

Messplatz | Flohmarkt | 8.00

P8 | Umsonst-Flohmarkt | 8.00

Rathaus West | Stadtbotanik | Spaziergang | 15.00

Regionalzentrum FernUni Hagen | Tag der offenen Tür | 10.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Willkommen bei den Hartmanns | 21.30

Region

Gasometer PF | Kulinarischer Streifzug durch die Welt der alten Römer | 17.00

GGS Heilbronn | Studieninfotag | 10.30

Narrenbrunnen Ettlingen | Blütenzauber | Geschichten/Gedichte | 21.00

Rosenhof Steinweiler | Weinfest | 17.00

Schlosspark PF | Open Air Kino | Charlie Chaplins Goldrausch | 22.00

Waisenhausplatz PF | Gruschtelmarkt | 19.00-23.00