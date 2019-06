22.06.2019

Club/Live Musik

AKK | Unprocessed/Unsettled Sight & Support | Metal | 19.00

Alte Hackerei | Pfinztal Tigers Soul Club mit Tex Dixigas | 60s Pop/Soul | 22.00

Culteum | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | Destiny Unknown & Support | 19.00 | DJ Tide (Mixed)/Plus Minus (House/Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende Cembalo | 11.30

Iuno | DJ Louis Ake | Electronica | 22.00

Kohi | Naomi | Elektropop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Summer Sessions | 20.00

Tollhaus | Kreisch! | Süddt. lesbisch-schwules Chorfestival | 19.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Burg Landeck Klingenmünster | Johannisfeuer | Skye (Scottish Folk) | 20.30

Hockenheimring | Ed Sheeran/James Bay/Zara Larsson | 18.15

Hufeisen Germersheim | Pfälzer Nacht: Mo‘ People (Rock/Pop)/Roland Maier (Kabarett) | 19.30

Kloster Maulbronn | Klosterfest | 15.00 | Garden of Delight/Brothers in Arms | 18.00

Nische LU | Voyage d’hiver: Musikperformance zum Thema Heimat(en) | Oliver Augst/Alexandre Bellenger | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Der stärkste Mann der Welt | 19.30

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 15.00

Tempel | Wohin des Wegs? | Tiyatro Diyalog | 20.00

Region

Belvedere Bruchsal | Hexenjagd | von A. Miller | 20.30

Festspielhaus Baden-Baden | Het Nationale Ballet | 18.00

Festwiesengelände Rülzheim | Decide! - Ein Parzival-Projekt | Chawwerusch Theater ab 12 J. | 15.00 + 18.00

Freilichtbühne Ötigheim | Münchhausen | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Holger Mertin/Ballett-Ensemble Theater Pforzheim | Percussion trifft Tanzimprovisation | 20.00

Marktplatz Baden-Baden | Don Karlos. Infant von Spanien | 19.45

Spitalkapelle Crailsheim | Spirit, Pleasure & more | Händel/Purcell u.a. | 18.00

Schloss Ettlingen | Theaterfest | 10.00

Schloss Favorite RA | Espagnol | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss HD | Offenbach 200! | 20.30

Stadthalle HD | 25 Jahre Heidelberger Sinfoniker | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Coffeein | Lass dich ja nicht hier blicken | Szenische Bukowski-Lesung | 20.00

Kinemathek | Supa Modo | ab 8 J. | 15.00 | Kim hat einen Penis | 17.00 | Der Boden unter den Füßen | 19.00 | Alipato – The Very Brief Life of an Ember | 21.15

theartape (Welfenstr. 6) | Monday Gelato: Performance-Kunst | Coven Berlin | 17.00

Region

Altes Kaufhaus/Frank-Loebsches Haus LD | Weintage der Südl. Weinstraße | 13.00

Gut Schwarzerdhof Bretten | Life’s Finest: Der edle Markt im Park | 10.00

Musikerheim Freckenfeld | Sommerfest mit Johannisfeuer | 18.00

Weingut Wilhelmshof Siebeldingen | Kulturlese | Ausstellung + Jahrgangsprobe | 11.00