22.09.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Sickboyz (CD-Release)/Piza/Uberalles | 21.00

dm-Arena | Kirk Franklin/Undivided/Gospelkirchentag-Allstars | 19.30

Dorfschänke | Gracefire & Support | 21.00

Gotec | Juliana Yamasaki | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Quintessence Jazz Quintett | 11.30 | Stephan Hardt & Friends | 20.00

Jubez | Colin Jamieson’s Dynamite Daze/Peter Stahl & Friends | Rock/Blues | 20.30

Kohi | Die Radierer/Colored Models | NDW/Punk | 21.00

Le Journal (Karlstr. 46) | Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Marktplatz/Innenstadt | Gospel und Gerechtigkeit | www.gospelkirchentag.de | 11.00

P8 | Nordlichter Festival | 20.00

Schützenstraße | Straßenfest: Matze/Adina/Kiwi Keith/The Krusty Moors u. a. | 14.00

Scruffys Irish Pub | 19 Jahre Scruffys: The Krusty Moors | 20.00

Substage | Laut & Leise Festival: Schmutzki/Yakuzy/Saint Agnes/Fuck Art Let's Dance u. a. | 19.00 | Laut & Kantig Party | DJane Christiane | 22.00

Tempel | Torun Eriksen | CD-Release | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bahnhofsvorplatz Kandel | Fest des Federweißen | Bienwald-Oldies/The Bombshells u. a. | 15.00

Café Central Weinheim | Zeltinger | Rock | 21.00

Circle Offenburg | Karotte/Seven Saki/Shelectric/Jax | Elektro | 22.00

Ludwigshafen | Tour de Kultur | 10.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Musikpark Maulbronn | The Seer | Rock/Folk | 20.45

Schütte-Keller Bühl | Tony McManus | Celtic Guitar | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Haardt of Gold | Rock unplugged | 20.30



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Barstool Bound | Neuer Zirkus | 21.15

Atelier (Amalienbadstr. 15, Durlach) | Lüder’s Geschichten/Anand Ehring (Musik) | 20.00

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Poetry Slam: Dead and Alive | Eröffnung der Literaturtage | 19.30

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 19.30

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 14.00

Jakobus-Theater | Kleine Freiheiten | Theater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Zerbrochene Spiegel der Erinnerung | 20.00

Tollhaus | Neuer Zirkus | De Stijle Want | 18.00 | Ockham’s Razor | 19.00 | Kallo Collective | 19.15 | Cirque Inextremiste | 21.00 | Escarlata Circus | 21.00

vhs | Lieder aus dem Ghetto von Wilna | 20.00

Zelt Otto-Dullenkopf-Park | Circus Ronaldo | Neuer Zirkus | 20.30

Region

Abteikirche Otterberg | Via Mediaeval: Vox Nostra/Per-Sonat | Romanische Nacht | 20.00

Akademie Kupferzell | Oliver Steller spricht und singt | Familienkonzert | 14.00

Carmen-Würth-Forum Künzelsau | Avi Avital (Mandoline)/WKO Heilbronn | Bach/Dorman u. a. | 18.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Jugend ohne Gott | Live-Hörspiel-Performance | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Die Odyssee | Kinder-Musik-Fest ab 10 J. | 10.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

Johanneshaus Niefern-Öschelbronn | Südwestdt. Kammerorchester PF/Mikael Samsonov (Violoncello) | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Larisa Rubalskaya | Poetischer Abend in russ. Sprache | 19.00

Mediathek Bühl | Lesung 5-8 J. | 10.30

Schloss Favorite RA | Die vier Jahreszeiten | Quantz-Collegium | 20.00

Schlosskeller Neuenbürg | Der Drache | Märchenkomödie | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Theaterfest | 12.00 | Bella Figura | von Y. Reza | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Ateliercafé Ana & Anda | Genuss-Gebäcke aus fair gehandelten Zutaten | 10.00

Carl-Kaufmann-Stadion Beiertheim | Minimarathon | Kinder-Lauffest | 13.00

Durlach/Grötzingen | Offene Ateliers | 11.00

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Kinemathek | Menashe | USA, dt. UT | 17.00 | 8:30-Achtuhrdreissig | A | 19.00 | Shut Up and Play the Piano! | D/GB, dt. UT | 21.15

PSV | Tag der offenen Tür | 13.00

Schauburg | Zeit für Utopien – wir machen es anders | Film (Faire Wochen) | 17.00

Schloss | Sounds of Revolution | Klangführung zum Mitsingen | 16.00

Yoga Vidya Zentrum | 108 Sonnengrüße | 9.30

Zieglersaal | Atomtage: Uran – der Stoff, aus dem die Albträume sind | 13.00 | Karlsruher Thorium Bündnis | 15.30 | Macht der Atomkraft | 15.45

ZKM | Transient Cycles/A l’Intérieur Des Cloches (Installation) | Video-Tanz: Gabriela Lang (Choreografin/Tänzerin) | Workshop ab 12 J. | 14.00

Region

Badnerhalle RA | Erntedankfeier der Gartenfreunde | 19.00

Bürgerhaus Kandel-Minderslachen | Dampfnudelfest | 9.00

Edenkoben | Weinfest der SÜW

Festplatz Blankenloch | Ausbildungsplattform Stutensee | 10.00

Kulturscheune Minfeld | Brotbacktag | 14.00

Marktplatz Bretten | Weinmarkt

Musikstudio89 Ettlingen | 20 Stühle-Benefiz: Knall 2 | H. Kiwull (Lesung)/V. Schäfer (Gitarre) | 19.00

Schloss Bruchsal (DMM) | Affen, Androiden und andere Musikautomaten | Führung für Sehbehinderte | 15.30

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Kulturtag XXL | 15.00

St. Paul Bruchsal | Kinderkleider-/Spielsachenmarkt | 11.00

Trinkhalle Baden-Baden | Antikmarkt | 10.00