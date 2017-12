23.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Die nette besinnliche Hackerei Cocktailbar | 22.00

Café Emaille | Queens & Bandits | Rock-/Pop-Covers | 21.00

Cantina Majolika | Driving Home For Christmas Party | 18.00

Die Stadtmitte | Stufentreffen für alle: Pneumatix/Le Filou/Brother & Sister/Aris Pandelis u. a. | 22.00

Gotec | Dstrct X: Fatima Hajji/Muchacho u. a. | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Christmas Gospel Market | 11.30

Iuno | DJ Ooohhh | Christmas Show | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Operators & Support | Rock’n’Roll | 20.00

Scruffys Irish Pub | The Rolling Drunks | Christmas Party | 20.00

Substage | Shy Guy At The Show | Dark Wave Rock | 20.00

Topsy | Crazy Christmas | 22.00

Region

Birdland Kronau | DiscoBoooom | 20.00

Cellarium Knittlingen | Fools Garden & Saori Jo | 20.00

Maimarkt Club MA | Dirkschneider/Raven | Metal | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 15.00 + 17.00 | Weihnachtssingen | 15.00 + 19.30 | Judas | 19.30

Christuskirche | Britten : Ceremony of Carols | Cantus Juvenum | 18.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 11.00 + 16.00 + 19.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Region

Badner Halle RA | The Las Vegas Christmas Show – The Elvis Xperience | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Aschenputtel | Musical ab 4 J. | 15.00

Festspielhaus BAD | Paquita | Mariinsky Ballett | 19.00

Figurentheater PF | Szenen mit Marionetten | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

Peterskirche HD | Bach: Weihnachtsoratorium I-IV | Bachchor/Philharmonisches Orchester HD/Solisten | 19.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosengarten MA | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | Originalfilm + Orchester | 19.00

Theater HD | Ein Sommernachtstraum | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Unikat Store | WeihnachtsWerkMarkt | 11.00

Region

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00