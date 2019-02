23.02.2019

Club/Live Musik

AKK | Oh Jesses/1323 | Punkrock | 20.00

Alte Hackerei | DJ Kim Ska | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed)/Wild Hearts (House/Techno) | 23.00

Dorfschänke | London Calling: Le Razz/Mr. Ripley | 21.00

Gotec | Oliver Schories | House/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Swinging Grooveties | 11.30 | Louise Lotte Edler Abend | 20.00

Jetset (Am Storrenacker 3) | After Art Party: Tiefschwarz/Markus Kavka/Severin Onderka/Toby O. Rink/Shahrokh Dini u. a. | 22.00

Jubez | Harald Hurst & Gunzi Heil | Bad. literarisch-musikalischer Doppelweck | 20.00

Kohi | Kreisky | Postrock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Griper/Kolossus Däächt/Smoking Mother Earth | Punkrock/Grunge | 21.00

Rote Taube | Paule Popstar & The Burning Elephants | 20.00

Scruffys Irish Pub | Andy Falk | Rock | 20.00

Substage | 90er vs 2000er Party | 21.00

Tollhaus | Tanzab | Disko | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Gary B. & the Hot Stuff Band feat. Vincent Wayne Lewis | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Int. Kraichgau Jazzfestival 2019 | 19.30

Bürgerhaus Dudenhofen | Lazuli | Rock/Folk/Weltmusik | 20.00

Eistreff Waldbronn | Neon-Party | 18.00

Förstlich Langensteinbach | Irischer Abend | Seán Treacy Band | 20.00

Kübelmarkt Bruchsal | Monsterkonzert | 15.00

Langensteinbacher Höhe | Albert Frey | Singer/Songwriter | 19.30

Museum LA8 Baden-Baden | Soul Revelation | 20.30

Rosengarten MA | Ella Endlich | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Projekt Zeitlose Musik | Lit.-musikal. Salon | 18.00

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Alcina | 18.00 | Am Königsweg | 19.30

Baptistengemeinde Nordstadt | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30 | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Improfestival: Move Over, Baby (Theater Stupid Lovers)/Geladen & entsichert | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

Konzerthaus | Russian Circus on Ice | 19.00

Lutherkirche | A. Bruckner: Sinfonie Nr. 9 & Te Deum | Sinfonieorchester an der DHBW Karlsruhe/ProVocal Münzesheim/HfM-Solisten | 19.00

marotte Figurentheater | Improfestival: Spirited Away/The Bench/Four Rooms | 20.00

Mikado | Im Riff geht’s rund | MikadoKinderChor – Musical | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Performance Mademoiselle X & Operator 1 | 20.00

Stephanienbad | 10. Nacht der spirituellen Lieder | Mitsing-Konzert | 20.00

Tollhaus | Lizzy Aumeier | Kabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Heute Abend – Lola Blau | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | König Blutwurst I. | Komödie | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Gabriela Montero (Klavier) | Mozart/Schubert u.a. | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Befriedigung mangelhaft – Abi und die Spätfolgen | Kabaretttheater | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Skiball | Fasnachtsparty | 21.00

Reithalle RA | Funkenflug | ensemble 99 | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Volkmar Staub | Kabarett | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gellertstr. 14 | hArt | Off-Kunstmesse | 10.00

IHK | Symposium der 23. K’her Gespräche | 9.30

Kinemathek | Blöde Mütze | ab 8 J. | 15.00 | Vaters Garten | CH | 17.00 | Asche ist reines Weiß | China/F, dt. UT | 19.00 | Shoplifters – Familienbande | Japan, dt. UT | 21.15

Messe | art Karlsruhe: Klassische Moderne und Gegenwartskunst | 11.00

Schauburg | arte-Filmnacht: Die New York Times und D. Trump/Sklaverei in Italien/Undercover bei den neuen Rechten u. a. | 19.30

Yoga Vidya Zentrum | Johannes Vogt | Thai-Yoga-Massage Workshop | 9.00 | Mantra-Workshop | 14.00 | Mantra Singen | 18.00

ZKM | Open the History of the Future: ZKM-Tag | 11.00

Region

Forum Alte Post Pirmasens | Gedichte von Hugo Ball und Emmy Hennings | Lesung mit Musik | 19.30

Kurhaus Bad Herrenalb | Dance & Dine | 18.00

Thalia Ettlingen | Billy Backe | M. Orths, Lesung ab 6 J. | 16.00