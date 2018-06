23.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Pyjama-Party mit Knoblauch | 20.00

Alte Hackerei | Cocktailbar | DJ Plüschbert | 22.00

Altstadt | Eckkulturdörfle | Bateau Ivre/Najenko/Tunes Circus/BudZillus u. a. | 15.00

Café Rih | Bass’n’Two | Jazz/Pop | 20.30

Die Stadtmitte | DJ Pola (Mixed)/Kitchen Tunes (Deep-/Techhouse) | 23.00

Fettschmelze | Lena Willikens | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Rosanna Zacharias Quintett | 11.30

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Rollbrett Benefiz Gala: Funky DJ Stean/DJ Emma-Lilo/Jona | 22.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann’s Summer Sessions | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Alte Kelter Bretzfeld-Geddelsbach | Dhalia’s Lane | Celtic Dreams | 18.00

Carmen-Würth-Forum Künzelsau | Fritz Kalkbrenner/Max Giesinger/Glasperlenspiel/Johannes Oerding u. a. | 16.00

Sakrema PF | 15 Jahre Sakrema: DJ Nexor Ianus (Gothic/Elektro)/DJ Markus (Rock/Metal) | 21.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Ivo Pügner: Hommage an Reinhard Mey | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Romayne Wheeler (Piano) | Benefiz | 20.00

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Roméo et Juliette | Operngala | 19.00 | Afzals Tochter | 19.00 | Faust I | 19.00

Das Sandkorn | Macho Man | 19.30

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 15.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Konzerthaus | 25 Jahre Bläserphilharmonie des Bad. Konservatoriums | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 11.00

Region

Belvedere Bruchsal | Pension Schöller | Komödie | 20.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Shrek | Musical | 19.00

Burg Trifels Annweiler | Aris Quartett | Mozart/Beethoven u. a. | 20.00

Festspielhaus BAD | Kinder-Mitmach-Orchester | 10.00

Johanneshaus Niefern-Öschelbronn | Musik für die Erde | M. Samsonov (Violoncello)/Südwestdt. Kammerorchester PF | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | 35 J. Maulbronner Kammerchor/10 J. ClaritasVocalis | Brahms/Pärt/Messiaen u. a. | 18.00

Kurpark Bad Herrenalb | Das UN – eine wundersame Waldgeschichte | ab 5 J. | 16.00 | Ein Sack voll Abenteuer | Komödie | 20.00

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 20.30

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss Favorite RA | La Françoise: Quantz-Collegium | Couperin/Naudot/Dornel u. a. | 20.00

Schloss HD | Avi Avital (Mandoline)/Philharmonisches Orchester HD | 20.30 | Shakespeare in Music | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier Hexenstich | Abendkleider Outlet | 18.00

Bahnhof Durlach (Westausgang) | Rundgang durch die Untermühlsiedlung | 15.00

Gedok | Tag der offenen Tür | 14.00

Jans Klavier- und Gitarrenschule | Tag der offenen Tür | 11.00

Kinemathek | Cinéfête | Drei Uhr nachts | F, dt. UT | 17.00 | Merci, patron! | F, dt. UT | 19.00 | Swagger | F, dt. UT | 21.15

Kohi | Richard Wagner und der Antisemitismus | Vortrag/Diskussion | 20.00

Lydias Wollschopf (Zedernweg 35) | Mittsommerstricken | 15.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Reise durch das Planetensystem | 16.00 | Entdecker des Himmels | 18.00

Rathausgewölbe Durlach | Kunsttage: fundus artifex e.V. | 11.00

Schlosspark | Gang Gyok (Praxis der schnellen Füße) | Tulku Lobsang Rinpoche, Vortrag/Übungen | 14.30

Region

Am Plätzel/Marktplatz Kandel | Kräuter- und Ölmarkt | 11.00

Musikerheim Freckenfeld | Sommerfest mit Johannisfeuer | 18.00

Stutensee | Tag der offenen Gärten