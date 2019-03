23.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | NH3/Minipax/DJ King Chantal | Hardcore Punk | 21.00

Café Nun | Themis | Noise-Pop | 20.30

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed) | 23.000 | Orange’s House (Techhouse) | 23.45

Dorfschänke | Tru Diamondz | 21.00

Gotec | Sector One: Alfred Heinrichs/Tommy Libera u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Classic/Crossover Market: Violoncello rund um die Welt | 11.30 | Trio Nostalgia | 20.00

Iuno | DJ Alekzz | Soul/Funk/Hip Hop | 22.00

Jubez | the show | Streetdancefestival | 14.00

Kohi | Ulrich Zehfuß / David Loscher | Songwriter-Folk | 21.00

Lottis Traum | Jan Wachsmann | Benefiz-Sofakonzert | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Miri in the Green | Chanson/Folk/Rock | 20.00

P8 | Kandiszucker Kollektiv Psytrance Party | 22.00

Scruffys Irish Pub | Livemusik | 20.00

Substage | Welcome back to the 90’s | 21.00

Tempel | Ballroom Swing Night: Bun-Jon & The Big Jive | 20.00

Tollhaus | Les Brünettes | The Beatles Close-Up | 20.00 | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

BadnerHalle RA | Konstantin Wecker & Band | 20.00

Bienwaldhalle Wörth | The Beat Brothers/Roxx Busters/Mad House | Rockclassics/Oldies | 20.00

Café Central Weinheim | Miozän/All Fucked Up/Coldstare | Hardcore | 21.00

Freie Schule Künzelsau-Taläcker | UpBeat Hohenlohe Bandfestival: Conic Rose/Jazzband der Freien Schule | 19.00

Halle 02 Heidelberg | Heidelberg Deathfest Part IV | Unleashed/Vomitory/Misery Index u.a. | 13.00

Hirsch Etzenrot | Seán Treacy Band | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | No Sugar, No Cream | Americana | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Baden Media Ü30-Fete | 20.30

Kupferdächle PF | Grundverschieden | Hip Hop/Funk | 20.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | Reinhold Beckmann Duo | 20.00

Reithalle RA | Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival-Tribute | 20.00

Schloss Ettlingen | Gitarre pur: Claus Boesser-Ferrari/Uli Bögershausen/Volker Schäfer | 20.30

Theater im Riff Bruchsal | Al Foster Quintet | Jazz | 20.00

TV Gimmeldingen | Larry Garner & Norman Beaker Band | Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Roberto Devereux | von G. Donizetti | 19.00 | Bambi & Die Themen | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

HWK Neureut | Mistcapala | Musikkabarett | 19.30

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Käthe-Kollwitz-Saal Durlach | #telemanie 6: Jugend komponiert und musiziert | Telemann/Frescobaldi/Bartòk u.a. | 19.30

Kammertheater | Achtung deutsch! | 14.00 + 19.30

Kleine Kirche | Großer Klang! Einweihung der neuen Lenter-Orgel | Orgelkonzerte ab 15.00 | Orgelnacht | 20.00 | Der Vagabund (Stummfilm + Orgel) | 23.00

Konzerthaus | Die Nacht der Musicals | 20.00

marotte Figurentheater | Teddy Brumm | ab 4 J. | 11.00 | Die Reise ins Schlaraffenland | ab 4 J. | 15.00 | Looking for Brunhild | 20.00

Senfkorn Ladenkirche | KWgR: Rut und Noomi fangen neu an | Erzähltheater 3-10 J. | 14.30

vhs | L. Baumann: Trauer-Kantate | vhs-Orchester/-Chor | 20.00

Zieglersaal | Chapeau Claque/Wanda Kay | Travestie-Revue | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Kleine Eheverbrechen | 19.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Magic Bühl – Zaubergala | 20.00

Bürgerhaus Schweigen-Rechtenbach | Alfred Mittermeier | Kabarett | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Festhalle Schützingen | Endlich sen die Weiber fort | Würzbacher Bauerntheater | 20.00

Figurentheater PF | Die rote Herberge | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Die Qsinen: Stimmjonglage | 20.00

Hohenstaufensaal Annweiler | Chako Habekost | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Willkommen in deinem Leben | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Dance & Dine | Best Agers live | 18.00

Schloss Bruchsal | Karin Hieronimus | Opernarien/Musicalsongs | 18.00

Stadthalle Gernsbach | Illusionen einer Ehe | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

St. Josef Blankenloch | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | Komödie | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Der Mord im Pfarrhaus | Mords-Essen | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Annur-Moschee | KWgR: Führung | 14.00

Café Nun | Thementag: Global Denken, Global Handeln | Vorträge | 11.00

DHBW | Tag der offenen Tür | 9.30

Dojo (Gewerbehof) | Biodanza – Open Doors | Tanztag | 11.30

Garten der Religionen | Die Schubladen religiös, anders religiös, nicht religiös | Themenführung | 13.30

Gebetszentrum | Islam und Rechtspopulismus | Vortrag | 16.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Sag nicht, wer du bist | Kanada, dt. UT | 17.00 | Die Maske | Polen, dt. UT | 19.00 | Endless Poetry | F/Chile, dt. UT | 21.15

Markusgemeinde | KWgR: Glauben und glauben lassen | Vortrag | 19.30

Menlha-Zentrum | KWgR: Buddh. Methoden, jeden Einzelnen wertzuschätzen | Kurs | 14.00

NCO-Club | Alltagsrassismus | WS | 9.30

Perfekt Futur | KWgR: Menschenwürde und globaler Kaffeehandel | Foto/Film/Podiumsdiskussion | 15.00

Rathaus am Marktplatz | Jugendkonferenz | 14.30

Romy Ries Concept Store | Weinberatung | 11.00

Stadtmedienzentrum | KWgR: Slaves – Auf den Spuren moderner Sklaverei | Film | 18.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditatives Mantra-Yoga | 12.00

Region

Hallensportzentrum Bretten | Brettener Ausbildungstag | 10.00

Langensteinbacher Höhe Karlsbad | Männertag: Peter Hahne/Martin Daum/Helmut Matthies u. a. | Seminare/Vorträge | 10.00

Plätzel/Marktplatz Kandel | Fahrzeugmesse: Kandel mobil | 11.00

Rathaus Edesheim | Eröffnung Edesheimer Weinexchange | 14.00

SAP Arena MA | The Original Harlem Globetrotters | 18.00

Schloss Schwetzingen | Internationaler Ostereiermarkt | 11.00

Stadthalle Kandel | Energiemesse | 10.00

Thalia Ettlingen | Tino | Lesung 5-10 J. | 16.00

Wespennest Neustadt | Kleidertausch | 11.00