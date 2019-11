23.11.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Diskoinferno/Dangerfreak | DJ René/LeBon/DJ Spontanovic | 22.00

Culteum | Zapata Soundz & Still Smoka Hifi | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | Glühweinparty | 19.00 | Tony Mogens/Tabea Booz | 20.00 | DJ Tide (Mixed)/Bassacious u. a. (House/UK Garage) | 23.00

Dorfschänke | Candy & Torrent | 21.00

Gotec | Harte Liebe: Zahni live (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | Italian Pop Market: Marco Augusto Quartett | 11.30

Jubez | Christoph Engelsberger/Early Roman Kings | 20.00

Kohi | Hell's Kitchen | Blues/Folk/Country | 21.00

Lottis Traum | Sofakonzert: Philipp Gerhard | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Marenka/Michael Korb und Band | Vocal Pop Jazz/Folkpop | 20.00

P8 | Lost Boys/Drenches | Screamo | 21.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 90er Party | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tollhaus | Alte Bekannte | A Cappella | 20.00

Topsy | 50 Jahre Topsy: DJane Simoné/Richie De Bell | 22.00

Traube Durlach | TikiBar | 19.00

Region

Alte Druckerei Weinheim | Die Twotones | Pop/Chanson | 20.00

Café Central Weinheim | The Brew/Stunchile | Bluesrock | 21.00

Circle Club Offenburg | Karotte/Seven Saki/Lukas Dörflinger | Elektro | 22.00

Eistreff Waldbronn | Bubbles Party | 18.00

Flammkuchenstüble Berghausen | Seán Treacy Band | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Passion & Piano | 20.00

Kupferdächle PF | Newcomer Festival | 15.00

Löwensaal Nöttingen | Curly Strings | 20.00

Reithalle RA | John Diva/The Rockets of Love | 20.00

SAP Arena MA | The Kelly Family | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Gitze & Band | Rock aus Schwaben | 20.00

TV Gimmeldingen | Leif de Leeuw Band | The Allman Brothers-Tribute | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Seid umschlungen | 19.30 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.30 | Europa flieht nach Europa | 19.30

Das Sandkorn | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Insel | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Subversiv | Die Wahrhaft Schwachen/Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Konzerthaus | Jahreskonzert des Jugendorchesters der Stadt K’he | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 + 15.00 | Ronja Räubertochter | ab 7 J. | 19.00

Musentempel | Schülerkonzerte des Tonkünstlerverbandes | 16.00 + 17.30

Schloss Gottesaue | Sinfoniekonzert | Orchester der HfM/Solisten | Zimmermann/Berg u.a. | 19.30

Tempel | Alias/Guilherme Botelho: Normal | Tanz | 20.00

Tollhaus | Weibrations 25.0 | Karlsruher Lesbenchor | 19.00

ZKM | Giga-Hertz-Preisverleihung | 19.00 | Artemi-Maria Gioti/Otto Wanke/Duos GRAYCODE, jiiiiin | Performances | 20.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | 100 Jahre MGV Harmonie Büchenau | Galakonzert mit Mainzer Hofsängern | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Cecilia Bartoli/Les Musiciens du Prince | Musik des 18. Jh. | 18.00

Figurentheater PF | Orpheus in der Unterwelt | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Schöne Bescherung | 20.00

Johanneshaus Niefern-Öschelbronn | Konzert zum Totensonntag | Südwestdt. Kammerorchester PF | 16.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Stephan Bauer | Kabarett | 20.00

Kellertheater RA | Macke, Macke | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Madeleine Sauveur/Kapelle Clemens Maria Kitschen | Musikkabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Konrad Beikircher | Kabarett | 20.30

Mehrzweckhalle Bretten-Bauerbach | Jahresfeier MV Bauerbach | 19.30

Mundohalle Minfeld | Zauberwelten | Jahres-Galakonzert des Musikvereins Minfeld | 19.00

Schloss Bruchsal | Figure Humaine Kammerchor/J. Kammerlander (Klavier)/Solisten | Hensel/Fauré/Bizet u. a. | 19.00

Stadthalle Ettlingen | Poetry Slam | 20.00

Stadtkirche PF | Dan Forrest: Requiem for the Living | Oratorienchor/Jugendkantorei/Bachorchester PF/Solisten | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | Kriminalgeschichte | 20.00

Theater PF | Everyman (Jedermann) | Rock-Oper | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Tag der offenen Tür | 9.30

HfG | Konferenz: Image Servitude

Kinemathek | Ernest & Célestine | ab 6 J. | 15.00 | White Star | D | 17.00 | Der Unschuldige | CH/D, dt. UT | 19.00

P8 | Lexikon der Leistungsgesellschaft | Sebastian Friedrich, Lesung | 20.00

Regierungspräsidium | Der kleine König | ab 4 J. | 15.00 | Der verdrängte Humanismus | 17.00 | Der Lack ist ab | 19.30 | Viel Lärm um alles + Musik | 20.15 | Lesungen

Romy Ries Concept Store | Leonore Jock: Schmuck und mehr | 11.00

Schloss | Die Kunst der Kalligrafie | Vorführung/Mitmachangebot | 14.00

Städt. Klinikum (Haus S) | Weihnachtsmarkt | Palliativ-Benefiz | 11.00

Region

Bürgerhaus Söllingen | Kuscheltier-Workshop für Kinder/Jugendl. | 14.30

Klingenmünster | Vorweihnachtl. Erlebnistag

Kulturhalle Remchingen | Remchinger Adventsmarkt | 11.00

Museum Weltkulturen D5 MA | Aktionstag Zeitreise in die Erdgeschichte | 14.00

Schloss Bruchsal | DMM: Automaten aus Frankreich | Führung für blinde/sehbehinderte Menschen | 15.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Bücherflohmarkt | 10.00

Technoseum MA | Werbung | Kinder-Uni 8-12 J. | 13.30

Thalia Ettlingen | TINO: Der Elefant im Klassenzimmer | 16.30