23.09.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Wir (Punk)rocken Das! | The Idiots/Gaffa u.a. | 19.00

Gotec | Nonlinear Systems Labelnight: Dax J/Sven Schaller u. a. | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Singer/Songwriter Market | Der Masterplan vom Glück | 11.30

Iuno | DJ Gin Ki Moon & S.U.R. | Electronica/House | 22.00

Kohi | Minden | Soul/Indie/Funk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | The Cat’s Back | Blues/Folk | 20.30

Scruffys Irish Pub | 18th Birthday | The Krusty Moors | 20.00

Substage | Laut & Leise! | Emma6/Cosby/Lisa Who u.a. | 18.00

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Jenny Woo’s Holy Flame/White Sparrows | Oi-Punkrock | 21.00

Karlstorbahnhof HD | 7 Jahre La Nuit Bohème | 22.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | PhatKat | 20.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Human – 80er Band + Party | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Harmonic Brass München & Cincinnati Pops Brass Quintet | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Gismo Graf Trio | Sinti Swing | 20.00

Villa Schmidt Kehl | Architekturtage: Archi’Ball | 20.00



Bühne/Klassik

Albert-Schweitzer-Saal | Chortag-Rudelsingen | Gospel/Pop | 9.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Jacques Brel – On n’oublie rien | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Premiere: Der eingebildete Kranke | 19.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Johanniskirche Südstadt | Irène Naegelin (Sopran)/Margaret Singer (Klavier) | Mozart/Strauss u. a. | 18.00

Jubez | Masud | Comedy | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Sandkorn | Männer.Reifen | rastetter & wacker, Kabarett | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Tollhaus | Atoll: Compagnie Sacécripa | 17.30 + 19.30 | Los Galindos | 18.30 + 21.30 | Spot the Drop | 19.30 | Compagnie XY | 20.00 | Cie Quotidienne | 21.00

ZKM | con:temporaries | Stipendiaten IEMA | 20.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Afrika – aus 100 Kehlen | 19.00

Dalberghalle Essingen (Pfalz) | Musical Highlights | 60 Jahre Zupforchester Essingen | 19.00

Dom zu Speyer | Aspekte zu Bach II | Capella Spirensis/Schola Cantorum Saliensis | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Glanzlichter aus Musical und Operette | 19.30

Klosterkirche Maulbronn | Südwestdt. Kammerorchester PF/Maulbronner Kammerchor/Solisten | Fauré/Poulenc | 19.00

Kreuzkirche Bretten | Capella Sagittaria | Konzert zum Reformationsjubiläum | 19.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Kurhaus Schömberg | Comedy Night | 19.30

Schloss Favorite RA | Telemannia | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Quatuor Hermès und Tristan Cornut | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Theaterfest | 11.00 | Patricks Trick | ab 12 J. | 13.30

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

Baiersbronn Classic | Oldtimer Rallye

Buddh. Zentrum Gartenstr. 52 | Buddhismus – Weg zu Freude und Freiheit | Vortrag | 20.00

Budo Club | Tag der offenen Tür | 14.00

Faire Ware | Stichwort Wertschätzung | Infotage | 11.00

ibz | Indian Food Festival | 16.00

Kinemathek | Das Auge des Adlers | ab 7 J. | 15.00 | Makah – Die den Wal fangen | D, dt. UT | 19.00 | Abluka – Jeder misstraut jedem | Türkei/Katar/F, dt. UT | 21.15

Stephanplatz | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

vhs | JUKKS-Mitmachtag | 14.00

Waldzentrum (Linkenheimer Allee 10) | Lichterreise durch den Wald | 20.00

Region

HD/MA/LU | Lange Nacht der Fotografie | Biennale & Off/Foto | 18.00

Horbachpark Ettlingen | Cross Duathlon | 13.00

Marktplatz Altensteig | Bauernmarkt & Marktfrühstück | 8.00

Offene Ateliers Rheinland-Pfalz | 14.00

Prot. Kirche Pleisweiler-Oberhofen | DenkBar Kabarett-Gottesdienst | 19.00

Rathausplatz Altensteig | Gebrauchtwarenbörse | 9.00

Technik Museum Speyer | Science Fiction Treffen | 9.00

Vor der Punktapotheke Bruchsal | Kostenloser Büchertausch | 10.00