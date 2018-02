24.02.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | KimSka | Balkan Beats | 22.00

Bad. Staatstheater | After art Party | Kyodai/B. Fröhlich/S. Dini/M. Reinboth/M. Elble u. a. | 23.00

Café Nun | Burkini Beach | 20.00

Culteum | KitKatClub | DJs Clark Kent/Hardy Heller/Der Puk | 22.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | 21.00

Gotec | Peu À Peu: Format:B | Techhouse/Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Marion Fiedler & Band | 11.30 | Stephan Hardt & Friends | Tribute to Billy Joel/Elton John | 20.00

Jubez | Tanzbar mit DJ Ralf & DJ Faris | 21.30

Kohi | Jeff Aug & The Monochrome Set | Postpunk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Niller Records: Shorty K, Phillie Chan | 22.00

Substage | 90er VS 2000er Party | DJs D-K-Dance & Björn | 21.00

Tempel | Christina Lux Duo | Songwriter-Jazz | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats: DJane Simoné | 22.00

Traube Durlach | Shakin’ Cats | 19.00

Region

BadnerHalle RA | Stahlzeit | Rammstein-Tribute | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Halle 02 HD | Sol Heilo | 19.00

JJ Bad Wildbad | Seán Treacy Band | 21.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Marey | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Beckmann & Wennrich | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Trio Hautsch-Millot-Wollasch | 20.00

Lutherkirche Baden-Baden | 10 Jahre New York Gospel Stars | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die Bettleroper | 20.00

Schloss Ettlingen | Vano Bamberger & Band | Sinti Jazz | 20.30

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | Easy Road | 21.00

Schütte-Keller Bühl | Wawau Adler | Sinti Swing | 20.00



Bühne/Klassik

Anne Frank Haus | Improtheater-Festival | Ist der Platz hier noch frei ? | 20.00 | Game of Death (in engl. Sprache) | 22.00

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Händel: Alcina | 19.00 | Antigone | 19.30 | Instant Integration | 19.30

Das Sandkorn | Die Welle | Sandkorn-Jugendclub | 19.00 | Macho Man | 19.30

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 14.30 + 16.30

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00

K2 | HerzTrittmacher | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

Konzerthaus | Kurt Krömer | 20.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 16.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 20.00

Musentempel Don Quixote und Pierrot Lunaire | C. Temps (Bassbariton)/H. Bleckmann (Klavier) | Ravel/Britten/Purcell u. a. | 19.00

Schwarzwaldhalle | Atze Schröder | 20.00

Stephanienbad | Nacht der spirituellen Lieder | Mitsing-Konzert | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Lizzy Aumeier | Kabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Auf dünnem Eis | Schauspiel | 19.30

Ev. Kirche Mauer | Polifonia | Cantus Solis/K. Eckstein (Bandoneon) | Geistl. Chormusik/Tango | 17.00

HebelHalle HD | Tanzbiennale | All Ways: Compania Sharon Fridman | 19.30

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | BitterGreen | 20.00

Stadthalle Kandel | Zammesinge – Karaoke im Chor | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Stephen King, Misery | 19.30

Theater BAD | Sonny Boys | 20.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Alltagshelden | Premiere | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kaffeehaus Schmidt | Die Rückkehr der Störche – Die bewegte Jugend des Georg Wilhelm Schimper | Lesung | 10.30

Kinemathek | Little Gangster | ab 8 J. | 15.00 | Senora Teresas Aufbruch in ein neues Leben | Argentinien/Chile, dt. UT | 19.00 | Killer of Sheep | USA, dt. UT | 21.15

Mikado | Flohmarkt & Kuchenverkauf | 14.00

Messe | art Karlsruhe | 11.00

Schauburg | cineart filmfestival | Julian Schnabel – A Private Portrait | 13.00 | Camille Claudel | 15.00

ßpace | Beyond cool: Deutsche Schlager und Du | Vortrag/Talk | 18.00

Yoga Vidya Zentrum | Pranayama Xperience | 10.00

Region

Bürgerhaus Steinweiler | Festabend zur 1050-Jahrfeier | 19.00

Ev. Akademie Bad Herrenalb | Risiken der vernetzten Gesellschaft | Tagung | www.evakad.de

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Vorlesezeit ab 4 J. | 10.30