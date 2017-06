24.06.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Cocktail-Bar | 22.00

Facettenreich | LoveToHate | Rock Covers | 19.00

Gotec | Terror Clown u. a. | Hardcore | 23.00

Grötzingen | www.kulturmeile-groetzingen.de | Livemusik/Theater/Kunst

Hemingway Lounge | Jazz Market: Lukas de Rungs Quintett | 11.30

Iuno | DJ Alekks | Funk/Soul | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf & DJ Faris | 21.45

KIT Campus | Unifest: Eko Fresh/Kayef/Grossstadtgeflüster/Losamol Mundart u. a. | 10.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Tom Kruger Band & Stefan Unser | 20.00

Phono | Blues for Frets | Acoustic Blues | 20.30

Scruffys Irish Pub | Emre | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 90er-Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Trova Il Tempo Durlach | Invisible Penguins: Women of the 80s | 20.00

Region

Burg Neuleiningen | Phil | 20.00

Eggenstein | Straßenfest | Old’s Cool | 20.00

Maimarktgelände MA | Hammerfall & Doro/Majesty/Starchild | 17.00



Bühne/Klassik

Albert-Schweitzer-Saal | Konzert Bad. Konservatorium | 14.30

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Inschrift Heimat | 19.00 | Akademie des Tanzes Mannheim | 19.30 | Karnickel | Komödie | 19.30

Ev. Stadtkirche | Hofkonzert: Der gesellige Luther | Cantus Juvenum/Camerata 2000 u. a. | 19.00

Hemingway Lounge | Chisako Okano (Klavier) | Debussy/Satie u. a. | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Katze im Sack | Die Spiegelfechter & Gäste | 20.15

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 16.00

Sandkorn | Pension Schöller | 20.15 | Macho Man | 20.30

Schloss | Festakt 300 Jahre Weltfreimaurerei: Freimaurerei und was sie uns heute zu sagen hat | www.lzt-karlsruhe.de | 18.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

Tollhaus | Nacht der Jazzchöre | 20.00 | Cavewoman | 20.00

ZKM | soundspaces | 19.00 | soundspaces & Paul Frick | 21.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Theater | 19.30

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Burg Trifels Annweiler | Weiße Nächte in St. Petersburg | Kurpfälzisches Kammerorchester/Solisten | 20.00

Figurentheater Mottenkäfig PF | Das Fräulein von Scuderi | Straßenkrimi | 22.00

Karlstorbahnhof HD | Die Männerschule | Komödie | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Festakt 30 Jahre Musik-/Kunstschule Westl. Enzkreis | 19.00

Kupferdächle PF | Bevor ich gehe | Junge Bühne 31 | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Martina Brandl | Comedy | 20.00

Kulturhof Flachsgasse Speyer | Kulturbeutel Festival | Die Geschichte vom kleinen Onkel | 15.00 | Archibald & Margaret | Tanztheater | 20.00 | Mediterraneo | 22.00

Kurhaus Baden-Baden | World Cup Latein/Grand Prix Standard | Tanzsportturnier | 20.00

Kurpark Gaggenau-Bad Rotenfels | Kurparkfest: Musik, Licht, Straßenkunst | 17.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Avanti Italia! | Philharm. Orchester HD | 20.30

Theater BAD | Geächtet | 20.00

TKV Untergrombach | Alice im Wunderland | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Konservatorium | Tag der offenen Tür | 15.00

Kinemathek | Cinéfête: Fatima | F, dt. UT | 19.00 | Les Héritiers | F, dt. UT | 21.15

Rheinhafen | MS Wissenschaft | Mitmach-Ausstellung | 10.00 | Hafen-Kultur-Fest

Schloss Gottesaue | Berufsbezogene Beratung – Bläser.klasse! | 10.00

Sonnenbad | Aquanauten Durlach e.V.: VDST Tauchertage/Meerjungfrauen-Treffen | 11.00

ZKM | Von Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben | Symposium | 10.00

Region

Alb Ettlingen | Papier-/Bücherflohmarkt | 8.00

Auto & Technik Museum Sinsheim | Int. Spur 1 Treffen | 9.00

Bretten-Diedelsheim | 1250 Jahre Diedelsheim | Festwochenende

Dorfplatz Malsch bei Wiesloch | Weinfest

Fakultät für Gestaltung PF | Luxus!? – das Symposium | 9.30

Gartenschau Bad Herrenalb | Tag des Sports | Sportgala | 20.30

Gut Schwarzerdhof Bretten | Life’s Finest – Der edle Markt im Park | 10.00

Illingen | Dorf-/Kelterfest

Kandel | Kräuter- und Ölmarkt | 11.00

KIT Campus Nord Eggenstein-Leopoldshafen | Tag der offenen Tür: Effektvoll am KIT | 10.00

Kloster Maulbronn | Klosterfest | 15.00

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen | Sommerfest | 15.00

Murginsel Gernsbach | Schlossberg Historic | hist. Rennfahrzeuge

Vaihingen/Enz | Lembergerland unplugged