24.11.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | KimSka | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Beat Kidz (Mixed)/DJs Lena/Bab_C (Elektro) | 23.00

Dorfschänke | Radio | Rockcovers | 21.00

Festhalle Durlach | Wendrsonn | Schwoba-Folk-Rock | 20.00

Gotec | 1 Jahr Drift: Jon Rudell/Kevin Kühner u. a. | 23.00 | Paradox (Drum’n’Bass) | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Playground 4 | 11.30

Insel | Theaterparty: Party like Gatsby | KONS-Bigband/DJ KunstStoff u. a. | 21.00

Iuno | DJ Martin Elble | House/Disco | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf & DJ Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Marco Augusto Trio | Italo-Pop | 20.00

P8 | Kollektiv Liebe: Boozooks/Echoel&Heinrich u. a. | Deep House/Downtempo | 22.00

Substage | 90er Party | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tollhaus | Danny Bryant & Bigband | 20.00 | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Fast Eddy’s Blue Band | 20.30

Region

Café Central Weinheim | Aborted/Cryptopsy Benighted/Cytotoxin | 19.30

Gemeindesaal Marmoutier | Frank Jacobi & Anita Pirmin-Lorin | Mundart-Chansons | 20.00

Halle 02 HD | Neonschwarz | 19.00

JJ’s Bad Wildbad | Seán Treacy Band | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | King Henry & Friends | Rock/Pop/Blues | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Ira’s World feat. Matthias Hautsch | Jazz/Pop/Rock | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Liederjan | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | 19.30 | Europa flieht nach Europa | 19.30

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Doubledate mit Kunst | Theater Stupid Lovers | 20.00

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Kohi | Magic Marshmallows Improtheater | 21.00

Lutherkirche | Du meine Seele singe | HfM-Kammermusikensemble | Schumann/Brahms u.a. | Benefiz | 19.00

Konzerthaus | Jugendorchester der Stadt K’he | Jahreskonzert | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | qb 4 J. | 11.00 + 16.00

Musentempel | Tonkünstlerverband | Schüler-Herbstkonzert | 16.00 | Schüler-/Preisträgerkonzert | 17.30

Otto-Dullenkopf-Park (Zirkuszelt) | People On A Stage | MaCompagnie, neuer Zirkus | 20.00

Schloss | K’her Schlosskonzert: Die Töchter der Badia | Raks Sharki, der Tanu des Ostens | 19.30

Schloss Gottesaue | G. Mahler: Symphonie Nr. 5 cis-Moll | HfM-Sinfonieorchester | 19.30

Stephanienbad | Nacht der spirituellen Lieder | 20.00

Studentenhaus | tick... tick... BOOM! | Unitheater-Musical | 20.00

Tempel | Caboom | Sebastian Weber Dance Company | 20.00

Tollhaus | Die Känguru-Chroniken | marotte Figurentheater | 20.00

ZKM | Giga-Hertz-Preis Festival | Preisverleihung | 19.00 | Preisträgerkonzert | 20.30

Region

Exil-Theater Bruchsal | Tina Teubner | Kabarett | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Les Musiciens du Louvre | Mendelssohn- Bartholdy | 18.00

Figurentheater PF | Cocktails | Marionettenprogramm | 20.00

Haus des Gastes Bühlertal | Huguette Dreikaus | Mundart-Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Otello darf nicht platzen | Komödie | 20.00

Palatinum Mutterstadt | Chako Habekost | 20.00

Schloss Neuenbürg | Gefährlicher Hinweis aus dem Jenseits | Kriminal-Dinner | 19.00

Schulzentrum Rheinstetten | Hairspray | popCHORn-Musical | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Sinfonieorchester Gernsbach | 20.00

Stadtkirche PF | Verdi: Messa da Requiem | Oratorien-/Motettenchor/Bad. Philharmonie PF | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30

Stiftskirche LD | Brahms: Ein Deutsches Requiem | Oratorienchor LD/ars musica chor Bensheim/Kammerphilharmonie Weinheim | 19.00

Region

Theater Baden-Baden | Herzsprünge | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Der Kaufmann von Venedig | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Kathy Acker: Get Rid of Meaning | Symposium | 12.00

Boesner Künstlerbedarf | Amsterdam Acrylmarker/Spraypaint | M. Götting, Vorführung | 10.30/13.00

Café Palaver | Buddhismus und Wissenschaft | Vortrag | 20.00

DHBW | Studieninfotag | 9.30

Freie Waldorfschule Waldstadt | Adventsbasar | 11.00

HfG | Glühweinprogrammiernacht

HWK-Gärtnerei Grötzingen | Adventsmarkt | 10.00

Kinemathek | Momo | ab 6 J. | 15.00 | tanz: Tango zu Besuch | D, dt. UT | 17.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Kinderlesung | 12.00 | Warrior Cats (ab 10 J.) | 15.00 | Tödliche Energie. Karens Jobs 4 | 17.00 | Die Rechts/Links-Verwirrung | 17.00 | Die Smartphone-Epidemie | 19.30 | Wenn Töchter flügge werden | 20.15

Städt. Klinikum (Haus S) | Weihnachtsmarkt | Palliativ-Benefiz | 11.00

Region

Gedok-Galerie HD | Poesie in Holz, Sand und Steinen | Rezitation/Finissage | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Internationale Suppenküche | 12.00

Klingenmünster | Vorweihnachtl. Erlebnismarkt

Kulturhalle Remchingen | Adventsmarkt: Hobby-Handwerker-Ausstellung | 13.00

Museum LA8 Baden-Baden | Wilhelm Busch und München | Vortrag | 17.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | YogaFamilia | Messe/Workshops/Vorträge/Livemusik | 9.30

Stadthalle Ettlingen | Poetry Slam | 20.00

Ursula Blickle Lab Unteröwisheim | Monster – Morbus – Mode | Nora Gomringer & Kappenstein, Solak, Jacobi | 19.30