25.02.2017

Club/Live Musik

Casa Cuba | Carnaval Cubano | 20.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed)/Brother & Sister (Techhouse/Techno) | 23.00

Dorfschänke | One Hit! Wanda | Alternative Fasching | 21.00

Fettschmelze | Ge-ology | 23.00

Gotec | Focus On: Vlaysin live | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Classis Market | Duo V. Razumnyy (Violine)/V. Bystrov (Violoncello) | 11.30

Jubez | Russian Circles/Cloakroom | 20.30

Kap | Künstlerfasching | DJ | 20.00

Kohi | Future Dub Orchestra | Dubstep | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Trio Pasión | Tango | 20.00

Monk Bar | Maskenball | Eva Gardner/Shahrokh Dini | 23.00

P8 | Friends of Gas/Wisconsin | 21.00

Scruffys Irish Pub | Morrisons Round | Acoustic Folk | 19.00

Substage | Bandpusher Festival | 19.30

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Master Hope & Friends | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Heldmaschine | 21.00

Gamb Durmersheim | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Staatstheater | Semele | von Händel | 15.00 | Liederabend Kammersänger Armin Kolarczyk | 19.30 | Ich rufe meine Brüder | 19.30

Christuskirche | Barockensemble Il Pomo d’Oro/Patrizia Ciofi (Sopran) | Händel : Frauenliebe und –leben | 20.00

ibz | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | Tiyatro Diyalog | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

Konzerthaus | Sinfonieorchester des KIT | 20.00

Lutherkirche | New York Gospel Stars | 20.00

marotte Figurentheater | Ronja Räubertochter | ab 7 J. | 19.00

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Schloss Gottesaue | Gottesauer Schlosskonzerte | Brahms/Haydn/Schubert u.a. | 19.30

Stadtkirche Durlach | heiter bis rauschend | J. Blomenkamp/D. Axtmann (Orgel) | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Suchtpotenzial | Musik-Comedy | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Elvis – das Musical | 20.00

Kämpfelbachhalle Bilfingen | Faschingsparty | Double Trouble | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Der Anschein – Eine Zerstückelung der Realität | Psycho-Komödie | 20.00

Schloss Ettlingen | 30 Jahre Wellküren | 20.30

Schloss Neuenbürg | Kriminal-Dinner: Das tödliche Vermächtnis | 19.00

Theater Baden-Baden | Gift. Eine Ehegeschichte | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Adolf Ehrmann Bad Neureut | Faschings-Spielefest | 14.00

Kinemathek | Quatsch und die Nasenbär-Bande | ab 6 J. | 15.00 | Dibbuk | Polen/Israel, dt. UT | 19.00 | Schneider vs. Bax | NL, dt. UT | 21.15

Menlha-Zentrum für Buddhismus (Bahnhofstr. 36) | Tag der offenen Tür | 10.00

Yoga Vidya Zentrum | Hilfsmittel im Yoga (für Lehrer) | 10.00

Region

Rathaus Neustadt | Pfälzer Vielfaltsmarkt | 10.00