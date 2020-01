25.01.2020

Club/Live Musik

AKK | The Italian Way/Big Bad Bull/Keiler | Hardcore/Metal | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | Simon & Garfunkel Tribute meets Classic | 20.00

Christuskirche | Nashuwa | Klezmer | 18.00

Culteum | 17 Jahre Zapata Soundz/Supertuff Sound | Reggae/Dancehall | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Live-Musik | 21.00

Gotec | Chacho’s House: De La Swing | Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: HfM-Studierende | 11.30 | Broken Heart: Musik von Willy DeVille | 20.00

Iuno | DJ Alekzzz | Funk/Hip Hop | 22.00

Jazzclub im Jubez | Jazz4Kids! Improvisation | 11.00

Jubez | Zöller Network Session #29 | 20.30 | Tanzbar | 21.45

Kohi | Freunde der italienischen Oper | New-Wave/Gothic-Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Nordbecken Quartett | Bebop/Folk-Jazz | 20.00

Nun | Hello Emerson | 20.00

Scruffys Irish Pub | Blues Box | 20.00

Substage | 90er Party | 21.00

Tempel | David Blair | Singer/Songwriter | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Sixpack | Blues | 20.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Holger Görrißen | Waits-/Cohen-Covers | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Turandot | Oper von G. Puccini | 19.00 | Alles Tango oder was? | Annette Postel | 19.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

Konzerthaus | Von der Neuen Welt nach Wien: Proms Winter Edition | Sinfonieorchester an der DHBW | 20.00

marotte Figurentheater | Kuh Liselotte | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Romeo und Julia letztmalig! | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Trompete | 16.00

Tollhaus | Eule findet den Beat | Theater-Konzert ab 5 J. | 15.00 | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ! – Theater über Bienen | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Kinder-Tanz-Fest ab 10 J. | 10.00

Historisch Antik Ötigheim | Max Ruhbaum: Wer ist Max | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Geisterdebatte | Seniorenkabarett Graue Zellen | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Christoph Sonntag: Wörldwaid | Kabarett | 20.00

Museum Frieder Burda Baden-Baden | Kammerkonzert: SWR Symphonieorchester | 20.00

Schloss Ettlingen | Jung und intensiv: Najenko/Micha Marx/Skog Ogvann | 20.30

Schütte-Keller Bühl | David Leukert | Kabarett | 20.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Das Schmuckstück | 19.30

Theater Baden-Baden | Hamlet | W. Shakespeare | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

IHK | 2. Hirsch-Reise-Tag | Beratung/Vorträge | 10.00

Modehaus Carl Schöpf | Outfit für Braut und Bräutigam auf dem Weg zum Altar | Gespräch/Talk | 19.30