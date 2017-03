25.03.2017

Club/Live Musik

die Anstoß e.V. | ßpaced | Fait du Prince/Soufian/Mio/Magena | 15.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed/Electro) | 23.00

Dorfschänke | Katakombe Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Fettschmelze | Jago & Vogel | 23.00

Gotec | Sunset Club: Kollektiv Turmstrasse u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market | T. Uhde (Violine)/M. Uhde (Klavier) | 11.30

Iuno | DJ Fabian Töpel | Indie/Electro | 22.00

Kohi | Golf | Elektropop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | 90er-Party | DJs H20-Lee/Heiko | 21.00

Tempel | Akua Naru | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Bürgerhaus LU-Oppau | Demon’s Eye/Sin Lizzy | 20.00

Café Central Weinheim | John Bury Me/Into the Fray u. a. | Alternative Rock | 20.00

Cellarium Knittlingen | Wendrsonn | Folkrock | 20.30

klag-Bühne Gaggenau | Mind of Blue | Pop/Rock | 20.00

Maimarktclub MA | Stahlzeit | Rammstein Tribute | 20.00

Schleyerhalle Stuttgart | Tini (Violetta) | 18.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Akropolis | Rosabällchen | Comedy/Schlager/Travestie | 20.00

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Tosca | 19.30 | Terror | 19.30 | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

dm Arena | Teddy Show | Comedy | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

Jubez | the show | Streetdancewettbewerb | 15.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Ist das Politik oder kann das weg ? | Anny Hartmann | 20.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Karlsburg Durlach | Qin und Zheng | Chinesische Musik | 16.00

Konzerthaus | Elvis – The Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der... | ab 3 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Der Wolf und die sieben Geißlein | Theater ab 4 J. | 15.00 + 17.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Pension Schöller | 20.15 | Macho Man | 20.30

Stud. Kulturzentrum | Deli Deli Tepeli! – Die Verrückten | Theaterfabrik Ankara | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Anschein – Eine Zerstückelung der Realität | Psychokomödie | 19.30

Tollhaus | Gernot Hassknecht | Kabarett | 20.00 | Cavewoman | 20.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Dodokay – die Welt auf Schwäbisch | 20.00

Bürgerhaus Freckenfeld | Frühjahrskonzert MV Lyra | 20.00

Ev. Stadtkirche BAD | Bash – Stücke der letzten Tage | 20.00

Figurentheater PF | Rotkäppchen | ab 5 J. | 15.00

Karlstorbahnhof HD | Bruderkampf | Theater | 20.00

Kelterhaus Ubstadt | Dominik Stadler (Klavier) | Haydn/Brahms u. a. | 19.30

Kleine Bühne Ettlingen | Der Seelenbrecher | Psychothriller | 20.00

Kraichgauhalle Bad Schönborn | BLB: Pinocchio | 17.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Simon & Jan | Singer/Songwriter-Kabarett | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Jürgen Becker | Kabarett | 20.00

Kurhaus Schömberg | 50 Jahre Schwarzwaldorchester | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Hubert Burghardt | Kabarett | 20.00

Theater BAD | Tartuffe | Komödie von Molière | 20.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Book & Bake Sale | 10.00

A&S Bücherland | DurchEinAnderGeRaten | Lyrik & Musik | 20.00

DHBW | Tag der offenen Tür | 9.30

Eva Klinglers Biobuchlädle (Gerwigstr. 33) | Das Geheimnis von K’he | B. Hettlage, Lesung | 16.00

Kaffeehaus Schmidt | Krimitage | Vielleicht auch träumen | L. Beil, Lesung | 15.00

Kinemathek | Ente gut! Mädchen allein zu Haus | ab 8 J. | 15.00 | Mit Siebzehn | F, dt. UT | 19.00 | Little Men | USA, dt. UT | 21.15

KIT (Audimax, Geb. 30.95) | Wie bringen wir Kinder in Schwung? | Kinderturn-Kongress | www.kongress-ka.de

Modehaus Carl Schöpf | Frauen finden ihre Frühlingsfarben | Talk | 14.30

Musentempel | Krimitage | Schreiben im Team – wie geht das? | H. Artmeier & W. Burger | 20.00

Nikolauskapelle Durlach | Krimitage | Bühlerhöhe | B. Glaser, Lesung | 18.00

Parzival Schulzentrum Hagsfeld | Dialog über Rassismus | 14.00

Rintheimer Bahnhöfle | Krimitage | Mord im Salonwagen | C. Mummert/S. Kampermann | 19.00

Romy Ries Concept Store | Frühlingsevent | 11.00

Staatl. Kunsthalle | Krimitage | Die Mühle | E. Herrmann, Lesung | 15.00

Ständehaussaal | Flucht im Fokus – warum fliehen Menschen? | Vortrag/Podiumsdiskussion | 19.30

Region

Hallensportzentrum Im Grüner Bretten | Messe Bretten 2017 | 14.00

Kulturhalle Remchingen | Mädchenflohmarkt | 14.00

Museumshof Herxheim | Gourmet-Spaziergang zur Mandelblüte | 11.00

Schloss Neuenbürg | Filmtage | Abseits | 19.00 | Unterwegs mit Jacqueline | 20.00

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt | Kinderkrebshilfe-Benefiz | 13.00

Südstadt Bruchsal | Büchertauschaktion | 10.00