25.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Culteum | Zapata Soundz & Macadamya | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed) | 23.00

Hemingway Lounge | Y. Drukh (Klarinette)/G. Tatoryte (Klavier) | Debussy/Brahms u. a. | 11.30 | Dusko Goykovich Quintett | 20.00

Iuno | DJs Pommes und Sinan | Disco/House | 22.00

Jubez | Sugar Horses | 20.30 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Bird Berlin/We Are The Way For The Cosmos To Know Itself/A Blurred View | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Diller Quintett/Phillie Chan | Jazz | 20.30

P8 | Poison Point/Sittness | EBM/Darkwave | 21.00

Rock Shop | Rock Shop Party: Musiker-Flohmarkt | 10.00 | Live-Musik | 12.30

Schlossplatz | Verfassungsfest: Sofa Richter/Jugendorchester K’he/Schöne Mannheims/Hallouminati/Frida Gold u. a. | 11.30

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

ßpace | ßpaced #20 | DJ | 17.00

Substage | New Bands Festival | 19.30

Tempel | Emoción | Tangoball/Konzert | 20.00

Tollhaus | Alte Bekannte | A Cappella | 20.00 | Tanzab | 22.30

Tom Boller Ladenatelier | Kai Littkopf & Joe Killi | Weltmusik | Vernissage Rebecca Kern | 19.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Geneses | Genesis-Tribute | 20.00

Café Central Weinheim | The Butcher Sisters/Black Medusa/Slaughterra | Hardcore | 21.00

Café Havana PF | The Pancakes | Psychedelic-Kraut-Rock | 20.30

Café Roland PF | Forró Tanzparty | 19.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Peter Kusenbach/Palatina Vocalis/Cancunnacum Andernach/Swinghouse Jazzband/Big Band Royal | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertrsot | Road to Salvation | 20.00

Kübelmarkt Bruchsal | 50 Jahre MuKs | Blockflöten-Flashmob | 11.00 | Phil (Genesis-/Phil Collins-Tribute) & MuKs-Streichensemble | 20.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Die Palastperlen | 20er/30er Jahre Musik | 20.00 | Hidebound Heyday Helmets Project | 20.30

Kupferdächle PF | City Under The Rainbow | Queer-Event der AIDS-Hilfe PF | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Flohzirkus Orquestra | ab 3 J. | 16.30

Museum LA8 Baden-Baden | Jam Session | 21.00

Weingut Mattern Neustadt-Haardt | Les Poules a Colin | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Das schlaue Füchslein | 19.30 | How to Date a Feminist | 19.30 | Das Dorf | 19.30

Bundesverfassungsgericht | Grundgesetz. Ein chorischer Stresstest | 11.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die zehnte Muse | Die Spiegelfechter | 20.15

Lutherkirche | Chöre der Lutherana | I. Naegelin(Sopran) /D. Kaiser (Orgel/Klavier) | Telemann/Mendelssohn u.a. | 19.00

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

ZKM | Sternbild Mensch | Schola HD & ensemble aisthesis | 20.00

Region

Akademiebühne Baden-Baden | Erschieß die Apfelsine | ab 13 J. | 14.30

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Gretchen 89ff. | 19.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Sinfonisches Jugendblasorchester K’he | Filmmusik | 19.30

Exil Theater Bruchsal | Platero und ich | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Klappazong – der Feuerdrache | Kinder-Musik-Fest ab 10 J. | 10.00

Hufeisen Germersheim | Stadtwalk | Kulturspaziergang | 19.30

Klosterkirche Erlenbad Sasbach | Singen für den Frieden | Kirchenchöre Lauf/Sasbachried | 17.30

Klosterkirche Maulbronn | Purcell: Dido & Aeneas | Chor des Ev. Seminars/Karlsruher Barockorchester/Solisten | 20.00

Kurhaus Kolonnaden Baden-Baden | The European House of Gambling | 19.00

Schloss Favorite RA | Vater & Sohn: 300. Geb.-tag von Leopold Mozart | Quantz-Collegium | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Josef Brustmann | Kabarett | 20.00

St. Bernhard Baden-Baden | Judas | 21.00

Stadthalle Kandel | Tag der offenen Ohren der Musikschule: Hänsel und Gretel | Kinderoper | 14.30 | Instrumentenschnuppern | 15.30 | Zeit für Ensembles | 19.00

Theater Baden-Baden | The Broken Circle | Bluegrass-Konzert | 20.00

Theater treppab Bruchsal | einzelmenschen | 19.30

Zehntscheuer Linkenheim | Martin Zingsheim | Kabarett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Café Nun | Brot & Kunst Lesebühne | 20.00

Friedhof Durlach | Start des Gonso-Turmbergrennens | 14.00

Kinemathek | Kannst du pfeifen, Johanna? | ab 6 J. | 15.00 | Auch Leben ist eine Kunst – Der Fall Max Emden | 17.00 | First Reformed | USA, dt. UT | 19.00 | The Wild Boys | F, dt. UT | 21.15

KIT (Geb. 30.10) | TEDxKIT: Connecting the world | Konferenz | 15.00

Messe | Loft – Das Designkaufhaus/Tiny House Festival | 11.00

Schloss | www.zeitgeistwandern.de | Recht + Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | Stadtführung zur Fuß | 11.00

Staatsweingut | Jahrgangsweinpräsentation | 14.00

uniKAte + design 19

Region

Andreasstaffel Bruchsal | Dampfnudelfest | 12.00

Festplatz Weingarten | Weingartner Lebenslauf | 143.0 | Live-Musik | 19.00

Theater Baden-Baden | SWR2 Zeitgenossen – Persönlichkeiten im Gespräch | 18.00

Weingut Kehrt Winden | Wein- & Hoffest | 17.00

Winzerhöfe Gleishorbach | Kunst voll Leben: Kunstparcours | 14.00