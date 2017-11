25.11.2017

Club/Live Musik

A&S Bücherland | Gitarre Pur: Volker Schäfer & Michael Rüber | 20.00

Alte Hackerei | Kinky Madness | Kim Ska (Balkanbeats) | 22.00

Die Anstoß e.V. | ßpaced: DJ Stean/Karaboga/Mars of Illyricum | 15.00

Die Stadtmitte | Pneumatix + Aris | 23.00

Erdbeermund | BLIG Wohnstubendisko: Marko Fürstenberg | 22.00

Fettschmelze | Club: Bobbie + Snow | 23.00

Gotec | Dstrct X: Sinisa Tamamovic | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: HfM-Saxofonensemble | 11.30

Jubez | Kai & Funky von Ton Steine Scherben/Gymmick | anschl. Tanzbar | 20.30

Kohi | Holygram/Bleib Modern | Dark | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | We Dub You | T-Jah/Ganja Riddim Soundsystem | 22.00

Substage | 90er Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Tin Pan Alley | Bluesrock | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gimmeldingen | Nick Woodland & Band | Rock | 20.00

BadnerHalle RA | Paul Potts & Ella Endlich | 20.00

Irish Pub PF | Seán Treacy Band | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | A Celtic Winter Night | Céilí | 19.00

klag-Bühne Gaggenau | Broken Heart – A Tribute to Willy DeVille | 20.00

Rheinschänke Leimersheim | Sixpack | Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 16.00 | Ballett: Rusalka | 19.30 | Karnickel | 19.30

Badnerlandhalle Neureut | Bruno Jonas | Kabarett | 19.00

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | Theater ab 2 J. | 15.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Konzerthaus | Jugendorchester der Stadt K’he | Jahreskonzert | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 | Frederick | ab 4 J. | 16.00

Mikado | Hommes Fatales | Weihnachtsrevue | 20.00

St. Bernhard | Evensong | 18.00

Stephanienbad | Nacht der spirituellen Lieder | Mitsing-Konzert | 20.00

Tempel | Tanz | Scenario Battle – 2 vs 2 | 18.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Premiere: Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Caveman | 20.00

Zirkuszelt Otto-Dullenkopf-Park | maCompagnie | Contemporary Circus | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Don Quixote | von L. Hübner | 19.30

Congress Centrum PF | 20 Jahre Marshall & Alexander | Jubiläumskonzert | 19.30

Exil-Theater Bruchsal | Falscher Hase | Komödie | 20.00

Festspielhaus BAD | Max Raabe & Palast Orchester | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Dinner für Spinner | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | ab 4 J. | 15.00

Otterbachhalle Oberotterbach | Moral ist, wenn man es trotzdem macht | 19.30

Pestalozzihalle Graben-Neudorf | Clever | Familienmusical | 19.30

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Gankino Circus | Musikkabarett | 20.00

Stadthalle Kandel | Konzert Stadtkapelle & Musikschule | 19.00

Stadtkirche PF | Brahms: Ein deutsches Requiem | Oratorienchor + Südwestdt. Kammerorchester PF | 19.00

Theater BAD | Bella Figura | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Woyzeck/Wut | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Atlier für florales Wohnen Thomas Seith | Eröffnung Adventskranz-Ausstellung | 15.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Grezzo Poetry Slam | 20.00

Boesner Künstlerbedarf | Amsterdam Acrylmarker/Spray Paint | M. Götting, Vorführung | 10.30/13.00

DHBW | Studieninfotag | 9.30

Freie Waldorfschule | Weihnachtsbasar | 11.00

HWK Gärtnerei Grötzingen | Adventmarkt | 10.00

Kinemathek | Winky will ein Pferd | ab 6 J. | 15.00 | Ohne Betäubung | Polen, engl. UT | 19.00 | Animals – Stadt Land Tier | D | 21.15

La Casetta del Caffè (Lepp-Passage) Weingarten | Genussnachmittag | 13.00

Messe | www.aerzte-seminare-karlsruhe.de

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Kronstadt – Was die Imperialisten zur Weißglut brachte | Vortrag/Diskussion | 18.00 | Kleins Große Sache | 20.15

Städt. Klinikum (Haus D) | Weihnachtsbasar zugunsten der Palliativmedizin | 11.00

Yoga Vidya Zentrum | Harmonium spielen lernen | 10.00

ZKM | Giga Hertz Preis: Preisverleihung | 20.00

Region

Akadem. Werkstätten Forst | Kunst-Adventszauber | 14.00

Gleiszellen-Gleishorbach | Weihnachtsmarkt

Klingenmünster | Vorweihnachtlicher Erlebnistag | 15.00

Kulturhalle Remchingen | Hobby-Handwerker-Ausstellung | 13.00

Stadthalle Ettlingen | Poetry Slam | 20.00

Toni-Merz-Museum Obersasbach | Augenweiden Bilderwelten | Karin Kieltsch, Lesung | 15.00