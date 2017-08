26.08.2017

Club/Live Musik

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Hookup Festival: Kool Savas/Azad/Manuellsen/Capital Bra u. a. | 12.00

P8 | No Sun Rises/Rhythmic Ceremonial Ritual/... | 21.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 19.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Ettlingen | Marktfest + Kunsthandwerkermarkt | 11.00 | Marco Augusto & Band/6th Elemen u. v. a.

Haguenau | www.festivalduhoublon.eu/de | Weltmusikfestival

Haus am Westbahnhof LD | An Erminig | Musique celtique de Bretagne | 20.00

Kurpark Baden-Baden | Kurpark-Meeting | Acoustic Blen/King Kamehameha Club Band/MV Lautenbach u. a. | 12.00

Marktplatz Bretten | Elfriede’s Journey/Demons Eye | 19.00

Murginsel Gernsbach | Murginselhock | Schulhausband | 19.30

Villa Böhm Neustadt | Dhalia’s Lane | Celtic Dreams and Dances | 20.00



Bühne/Klassik

marotte Figurentheater | Hase und Igel | ab 4 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Region

Altmühle Herxheim | Chawwerusch-Theater: Grimm und Gretel | 20.00

Burg Trifels Annweiler | Wiener Klassik | Beethoven/Mozart | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Othello darf nicht platzen | Komödie | 20.30

Kloster Maulbronn | Bernd Glemser (Klavier) | Chopin/Brahms/Debussy | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier Hexenstich | Kleidertausch-Party | 20.00

Ettlinger Tor Center | Jetzt gerecht - du hast die Wahl | Talk-Runde zur Bundestagswahl | 12.00

Kinemathek | Carlitos großer Traum | ab 7 J. | 15.00 | Geschichten aus Javé | Brasilien, dt. UT | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Sing | 21.00

Region

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Folkloresommer

Gartenschau Bad Herrenalb | Familientage

Gasometer PF | Kulinarischer Streifzug durch die Welt der alten Römer | 17.00