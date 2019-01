26.01.2019

Club/Live Musik

AKK | The Falling Blisters | 20.00

Alte Hackerei | Kinky Madness | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Early Roman Kings | 21.00

Hemingway Lounge | Classic Market | HfM-Studierende Klavier | 11.30

Iuno | DJ Alekzz | Funk/Soul/Hip Hop | 22.00

Jubez | Algorave: Mark Fell/Daniel Kurosch/AA Batterie u. a. | Livecoding/LoFi Chiptunes | 20.00

Kohi | Evelinn Trouble | Psychedelic Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Bateau Ivr | Pop/Rock | 20.00

NCO-Club | El Snow: Marco Faraone/Nusha/Muchacho u. a. | Techno | 22.00

Substage | Fünf Sterne Deluxe | 20.00

Tollhaus | Max Mutzke & Monopunk | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Blue Season | 20.30

Region

BadnerHalle RA | The 12 Tenors | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Jürgen Hörig & Band | 20.00

Kupferdächle PF | Gefrierbrand/Dark Zodiac/Mass Mind Breeding/Birdseye u. a. | 18.45

Kurhaus Bad Herrenalb | Dance & Dine | Duo Kille + Hans | 18.00

Reithalle RA | Forced to Mode | Tribute to Depeche Mode | 20.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00

Wespennest Neustadt | Arnim Töpel | Mundart-Grooves | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Elektra | Oper | 19.00 | Am Boden | 19.00 | Faust I | 19.30

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Mundart-Komödie | 19.30

Haus des Handwerks | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

Insel | Fuckfisch | ab 14 J : | 17.00

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Auf in den Kampf, Amore ! | Faltsch Wagoni | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Pinocchio | ab 5 J. | 11.00 | Ritter Parzival | ab 7 J. | 16.00

Tollhaus | Schöne Mannheims | Musikkabarett | 20.00

Region

Badner Halle RA | The 12 Tenors | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Dui do on de Sell | Kabarett | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heimatabend + Menü | 18.30

Haus am Westbahnhof LD | Romantische Duette aus Lied und Oper | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 20.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Physikshow in 4D | 18.00

SAP Arena MA | Star Wars in Concert | 19.30

Schloss Ettlingen | Quichotte & Nektarios Vlachopoulos (Poetry Slam)/Kris Bauer (Musik) | 20.30

Schlosskapelle Schwetzingen | Preisträgerkonzert der Austria Barock Akademie | 19.30

Theater Baden-Baden | Der Steppenwolf | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Tollhaus | Attac-Kongress: Solidarisch leben! – Gegen Verrohung und Menschenfeindlichkeit. | 14.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditative Mantra-Yogastunde | 12.00

vhs | Familienwerte | vhs-Elterntag | Vortrag/Workshops | 13.00