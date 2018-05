26.05.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | KimSka | Balkanbeats | 22.00

Bad. Staatstheater | Jazz-Nights: Caroll Vanwelden sings Shakespeare Sonnets 3 | 19.30

Gotec | 7 Jahre Lost in Time (Deep-/Techhouse) | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Lukas Diller Quartett | 11.30 | Raphaela Stürmer (voc)/Maximilian Böhm (p) | 20.00

Iuno | S.U.R. & Gin Mo Moon | Electronica | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | An Albatross/Bacho/I Recover | Noisecore | 21.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann Summer Sessions | Acoustic Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Z10 | Gasmac Gilmore | Rock/Ska | 22.00

Region

Badesee Lauterbourg | www.sunshinereggaefestival.com

Café Central Weinheim | Batomae | Pop | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Musik Böhmer & His Concertina from Hell | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Ehen unserer Eltern | 19.30

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Du bist meine Mutter | 19.30 | Tiyatro Diyalog: Faust für’s Auge | 20.15

Insel | Das Publikum | 20.00

Jakobus-Theater | Bereit sein ist Alles | Theater Stupid Lovers | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00

Z10 | Improtheater: Lee White | 15.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Die Show - Zeitalter der Fische | 20.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Lästerschule | von R. B. Sheridan | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Schnaps im Silbersee | Liedermacher | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Herzschlag | Adonia-Musical | 19.30

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00

Zeughaus GER | Die Geschichte vom Soldaten | Konzert ab 8 J. | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Architekturschaufenster | Eröffnung designweek | 16.00

Kinemathek | Vilja und die Räuber | ab 6 J. | 15.00 | Arrhythmia | Russland/Finnland/D, dt. UT | 17.00 | Trust WHO | AT/D/F, dt. UT | 19.00 | Coffee and Cigarettes | 19.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi: Wer hat denn hier gewohnt? | Spaziergang | 14.30

Safiri Academy (Waldstr. 65) | Kangoo Jumps Stadtführung | 12.00

Staatsweingut Durlach | Jahrgangsweinprobe | 14.00

Tourist-Info | Heimatstadt Karlsruhe | Stadtrundgang | 10.45

Unikat (UG) | Ideenfabrik für große und kleine Leute | 13.00

ZKM | Wikimedia zu Gast: Wem gehört die Kunst? | 10.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Bruchsaler Ladies Day | 11.00

Marktplatz Kandel | Maimarkt

Schloss Bruchsal | DIGA - Die Gartenmesse | 10.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Schabrackenblues | B. van Hattem, Lesung + Musik/Kunst | 20.00

Winden | Weinfest/Bauern-/Straßenmarkt