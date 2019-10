26.10.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka (Balkan Beats) | 22.00

Café Nun | Der Herr Polaris | 20.30

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed) | 23.00

Festhalle Durlach | Phil | Songs of Phil Collins/Genesis | 20.00

Heinz-Barth-Schule Grünwettersbach | Sarah Hickethier (Gesang)/Matthias Alteheld (Klavier) | Chansons | 19.30

Hemingway Lounge | Popjazz Market: Tonika Oase | 11.30 | Neue Stimmen: Liv Solveig Wagner’s Talentschuppen | 20.00

Iuno | DJs Pommes & Sinon | Cosmic Disco/House | 22.00

Kohi | Tiefenrausch Klangkombinat | Urban-Groove-Funk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Hommes Fatales - Barrevue 2.0 | Alexia Basile | 20.00

P8 | PsyKa Underground Experience | 16.00

Scruffys Irish Pub | Sebadra | Rock | 20.00

Tempel | Martin Tingvall – Solo Piano | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Mojo Hand Blues Band | 19.00

Region

Festhalle Gernsbach-Reichental | Out of the Shades/Donnerbalken | Rock | 20.30

Gernsbach | Party-Fieber | DJs/Livemusik | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: King Midas Sound | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Chanson-Duo Peter & Klaus | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | HISS | Ska/Tango/Polka | 20.00

Kupferdächle PF | Youth Okay/The Sciences/Machete Dance Club | Alternative/Punk | 20.00

Schütte-Keller Bühl | An Erminig | Musique celtique | 20.00

Stadthalle Ettlingen | 25 Jahre Jazzclub Ettlingen: 1959 – Sternstunden des Jazz | Peter Lehel Allstar Band | 20.00

Theater am Puls Schwetzingen | Liederlicher Abend | Simone Mitzner & Jürgen Ferber | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Wenzel | Lieder + Texte | 20.30



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Projekt Zeitlose Musik | Lit.-musikal. Salon zum Mitmachen | 18.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Freischütz | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Happy | Komödie von D. Dörrie | 20.00

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 16.00

Jubez | Nils Heinrich | Kabarett | 20.30

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Gleich, Schatz… | Niko Formanek | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Staatsorchester Rheinische Philharmonie/Ioana Cristina Goicea (Violine) | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Wikinger | ab 5 J. | 11.00 + 16.00 | Der Ritter der Kokosnuss | 20.00

Schloss Gottesaue | Clara-Schumann-Fest | Brahms/C. Schumann | Ester de Bros (Lesung)/Klavier-Studierende | 11.00 | Vokale Ensembles von Clara + Robert Schumann | Vokalensemble der HfM/Prof. Hartmut Höll (Klavier) | 19.30 | ZeitGenuss Festival | Porträtkonzert Johannes Kreidler | 19.30

Tollhaus | Cavewoman | Komödie | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Congress Centrum PF | Urban Priol | Kabarett | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | 19.00

Figurentheater PF | Die rote Herberge | 20.00

HistorischAntik Ötigheim | Das Kontrabass | Monologstück | 18.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Bläserphilharmonie in Crash-Dur | 19.00

Kurpfalzhalle Oftersheim | Chako Habekost | 20.00

Reithalle RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail | Götz Frittrang/Alain Frei/Daphne de Luxe/Thomas Fröschle | 20.00

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater HD | Die Dreigroschenoper | 19.30

Theater in der Kurve Neustadt | Move over, Baby | Improtheater Stupid Lovers | 20.00

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Weitermachen Sanssouci | D | 17.00 | Alles über Evin | D, dt. UT | 19.00 | Bübchen | D | 21.15

Kronenplatz | Flohmarkt | 8.00

Lottis Traum | Single Dinner | Sechs Gänge – sechs Gespräche | 19.30

Messe | offerta | Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Orgelfabrik Durlach | 90 Jahre Gedok K’he: Stimmgewalt – Frauen erheben ihre Stimme/Präsentation des Workshops | 16.00

Regierungspräsidium | Modenschau-Gala | Maßschneider des LIV Ba-Wü | 15.00

Schloss | Monopoly Stadtmeisterschaft | 15.00

Schloss Gottesaue | Löst sich der Musikbegriff auf? | Symposium | 14.00

Region

Innenstadt Kandel | Oktobermarkt

Kulturhalle Remchingen | Skibazar | 14.30

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 11.00

Odeon Kino MA | Enjoy Jazz: Rolf Kühn Dokumentation/Gespräch | 17.00

Sporthalle Lahr | Von historischen Gärten zum modernen Stadtpark | Spaziergang/Vortrag | 14.00

Stadtbücherei Bretten | Fredericktag | 15.30