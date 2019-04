27.04.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Café Nun | Samoaja | Alternative Folk | 20.30

Culteum | Zapta Soundz | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed)/Red Light District (Acid/House/Disco) | 23.00

Dorfschänke | Katakombe – Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Gotec | Evolution: Rinkadink (Goa/Psy/Progressive) | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Yuria Otaki | 11.30

Iuno | DJ Martin Elble | Disco/House | 22.00

Jubez | Dudefest I: Mantar/Downfall Of Gaia/Wrong/Coilguns/Witchfucker | 19.00

Kohi | Far Behind The Sun (Postrock)/Ape Shifter(Instrumental-Rock) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Rüppurr | Maibaumfest: Reindeers (Rock’n’Roll) | 18.00

Substage | 90er vs 2000er-Party | DJs D-K-Dance/Björn | 21.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Altstadt Gernsbach | Musiknacht | 20.30

Café Central Weinheim | Death Metal Festival: Condemned/Relics of Humanity/Darkhall Slaves/Pighead/Depulsed | 19.30

Halle 02 HD | 17 Jahre Halle 02: Mighty Oaks | 19.00 | Alle Farben | 22.00

Hirsch Etzenrot | Seán Treacy Band | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Broken Heart | 20.00

Kupferdächle PF | Maschinerie/Jonas Gavriil | Elektropop | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Hiss | Polka/Tango/Ska | 20.00

Theater HD | Tante Polly/DJ Marcello | 23.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 19.00 | Bambi oder eine Suche | 19.00

Begegnungsstätte Grötzingen | California Suite | Komödie von N. Simon | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Der Teufel trägt Parka | Inka Meyer | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 15.00 | Er ist wieder da | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | ab 12 J. | 19.30

Tollhaus | Caveman | Komödie | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Mamma Mia! | ABBA-Musical | 14.00 + 19.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Notos Klavier-Quartett | 19.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD | Robin Hood | Kleine Bühne Landau | 20.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Christian Ehring | Kabarett | 20.00

SAP Arena MA | Harry Potter und der Stein der Weisen | Filmkonzert | 19.30

Schloss Ettlingen | Carl Loewe: Balladen und Lieder | Hans Christoph Begemann (Bariton)/Thomas Seyboldt (Klavier) | 20.00

Theater Baden-Baden | Lehman Brothers – Aufstieg und Fall einer Dynastie | 18.00

Theater HD | Dt.-sprachiger AutorInnenwettbewerb Teil I | 13.30 | Jeder Idiot hat ein Oma, nur ich nicht | 20.30

Zwinger HD | Zwischenraum (Istanbul-Heidelberg) | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ehem. Kurbel-Kino (Kaiserpassage 6) | Kino-Flohmarkt | 10.00

Kinemathek | Mary Poppins | ab 8 J. | 15.00 | Rafiki | Kenia, dt. UT | 17.00 | Seestück | D | 19.00 | Dead Man | USA, dt. UT | 21.15

Substage | Mädelsflohmarkt | 12.00

ZKM | All sounds considered | Filmscreening/Diskussion | 19.00

Region

Marktplatz/Plätzel Kandel | Töpfermarkt Kandel | 11.00

Stadthalle Germersheim | Spezialradmesse | 10.00

St. Georgskirche Kandel | Historische Modenschau | 18.00