27.01.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness | Balkan Beats | 21.00

Bad. Staatstheater | Jazznight: Thomas Siffling/Sonore String Quartet | 19.30

Ev. Lukasgemeinde (Hagenstr. 7) | Duo Atembogen | Klezmer | 19.00

Erdbeermund | 10 Jahre BLIG Wohnstubendisko | Dave DK | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz/Classic Market | 11.30

Jubez | Neo Noire | 20.30

Kohi | Brother Grimm | Ghostblues | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | 90er-Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Bayou Alligators | 20.00

Café Central Weinheim | Zweitonliga/Randale und Liebe | Ska | 21.00

Stadthalle Ettlingen | Swingnacht: Franky Doo & Karolina Tryballa | 20.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Duo Sonsuave | Klezmer/Jazz/Chanson | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 | Ballett: Anne Frank | 19.30 | Angriff auf die Freiheit | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Dracula | Neues Hoftheater | 20.00

Christuskirche | Beethoven : 9. Sinfonie | Sinfonieorchester an der DHBW/Bad. Jugendchor/proVocal Münzesheim/Solisten | 19.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | HerzTrittmacher | 20.00

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert : Best of Scotland | S. Jaffé (Violine)/Staatsorchester Rheinische Philharmonie | Arnold/Bruch u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 11.00 | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 16.00 | Russisch Roulette | 20.00

Sandkorn | Mr. Bond | Hommage | 19.30 | Was lockt im Netz? | Musikal. Seminar-Kabarett | 20.15

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Thorsten Havener | Körpersprache | 20.00 | Lars Reichow | Kabarett | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Mother Africa: New Stories from Khayelitsha | 20.00

Chawwerusch-Theater Herxheim | demut vor deinen taten baby | 20.00

Eichendorff-Gymnasium Ettlingen | Mascha und der Bär | Puppentheater ab 2 J. | 16.30

Festhalle Schützingen | Gogol & Mäx | Concerto Humoroso | 20.00

Festspielhaus BAD | Anne-Sophie Mutter | 18.00

Jahnhalle Gaggenau | Rüdiger Hoffmann | Comedy | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Jahresfeier des MV Remchingen | 19.30

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | ab 4 J. | 15.00 | Das Gespenst von Canterville | 20.00

Schlosskapelle Schwetzingen | Preisträgerkonzert der Austria Barock Akademie | 19.30

Theater BAD | Faust II | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Auschwitz meine Liebe | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Galerie Contemp-rent | Actionpainting Workshop | www.contemp-rent.com | 10.00

Kinemathek | Operation Arktis | 15.00 | On the Beach at Night Alone | Südkorea, dt. UT | 19.00 | Crumbs | Äthiopien/E/Finnland engl. UT | 21.15

vhs | Elterntag | Vortrag & Workshops | 13.00

Yoga Vidya Zentrum | Gewaltfreie Kommunikation | 10.00