27.07.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Proto Idiot | 21.00

Brahmsplatz | Soulcafé | 20.00

Die Stadtmitte | Red Heart Open Air: Soufian/Fait du Prince/Robayo/Dojo Music u. a. | 14.00 | DJ Beatgee | 23.00

Ettlinger Tor | Spiel mich! – Hartmut Layer (Klavier) | 12.00

Kohi | Toiling Midgets/InDecision | Post-Punk | 21.00

Laden Zwei | Martin Knoch (g) | Songs of Bruce Springsteen | 11.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Summer Sessions | 20.00

ßpace | ßpaced #22 | Musik/Drinks | 17.00

Staatl. Kunsthalle | Aufbrüche in die Moderne | Junge Kunstnacht | Vorträge/Performances/DJ Saltywax/DJs 76666 | 20.00

Tollhaus | Les Yeux d’la Tête | 20.30 | Tanzab Spezial | Zeltival goes Disco | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 23.00

Region

Altes Schloss Gaildorf | SWR Swing Fagottett | 18.00

Café Central Weinheim | Lacrimas Profundere/Aurora/Xiphea | Dark Metal | 21.00

Kartbahn Liedolsheim | Sunny Side: www.mv-hart.de

Kulturhaus Osterfeld PF | Open Air: Schandmaul | 20.00

Marktplatz Bretten | Bretten live: Anti Tank Gun/Willy and the Poorboys | 19.00

Marktplatz Gaggenau | Gaggtival: Seán Treacy Band | 11.00 | The Treagles feat. Helmut Krumminga | 21.00

Schloss LB | Die 90er live | 15.00

Untergrombach | Joß-Fritz-Fescht | 17.00 | ZAP-Gang | 21.00

Zehntkeller Dörzbach-Hohebach | The Twiolins | 18.00



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00 | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00

Region

Burg Trifels Annweiler | Quartettabend Gerhard Quartett | 20.00

Königl. Kurtheater in Wildbad | Rossini in Wildbad: Die drei Buckligen | 11.15

Kurpark Gernsbach | Was ihr wollt | 20.00

Kurplatz Bad Wildbad | Belcanto Treff | 15.40

Schloss Ettlingen | Magier Colas | Kinderoper | 11.00 + 15.00 | Sommernachtszauber | 20.30

Schloss HD | Anatevka | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schlosspark Bruchsal | Don Camillo und Peppone | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Corradino | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

BBK | Sommerfest der Literatenrunde

Family Tree Shop/Wohnstück | Flohmarkt | 10.00

Hochschule Technik + Wirtschaft (Willy-Andreas-Allee) | Flohmarkt | 8.00

Lottis Traum | Single-Dinner (35-47 J./Anmeldung) | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Der Junge muss an die frische Luft | 21.30

Stadtbibliothek | Retrothek | Retrocomputing-Event | 10.00

Region

Am Plätzel/Marktplatz Kandel | Nachtflohmarkt | 18.00

Baden-Baden | Lange Nacht der Museen | 18.00

Dickhäuterplatz Ettlingen | Open Air Kino: André Rieu – Lasst und tanzen | 21.00

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen | Sommerfest | 19.00