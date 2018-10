27.10.2018

Club/Live Musik

AKK | Angewandte Elektronik: Capsular/Till Moniger/ago u. a. | 20.00

Alte Hackerei | KimSka | Balkan Beats | 22.00

Bad. Staatstheater | Jazznight: Pete York Spangalang | 19.30

Café Nun | Garda | Indierock/Folk | 20.30

Die Stadtmitte | Alex Wellington/DJ NiT | 23.00

Dorfschänke | The Hörps | 20.00

Heinz-Barth-Schule Grünwettersbach | Anders | A Cappella | 19.30

Hemingway Lounge | jazz market: Falkevik | 11.30 | Liv Solveig Wagners Talentschuppen | 20.00

Jubez | New Bands Festival | 20.00

Konzerthaus | Victor Korolev | Chanson | 19.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Martin Müller & The Rib | 20.00

P8 | P/Kracht Distival: Doomsisters/Alteri/Schwache Nerven/Mardröm/Inkasso Moskau u. a. | 17.00

Scruffys Irish Pub | Milo Matthews | 20.00

Substage | 90er vs 2000er Party | DJs D-K-Dance/Björn | 21.00

Tempel | Strata: Ensembles TEMA & Polytheistic | 20.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Mojo Hand Blues Band | 20.30

Ubu | Gold Rush | DJs Eric Mothes/Toby O. Rink | Benefiz-Clubbing | 22.00

Region

Café Central Weinheim | O Reillys & The Paddyhats/Tir Nan og | Irish/Folk/Punk | 21.00

Halle 02 HD | Tristan Brusch | Chanson-Pop | 19.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Dicke Fische | Pop/Reggae | 20.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Shortplay Festival | 20.00

Kupferdächle PF | Tanz auf dem Olymp | Tanz-Crashkurs | 16.00 | Ball | 20.00 | Party | 23.00

Nationaltheater MA | Enjoy Jazz: Dillon | 20.00

Reithalle RA | Cream of Clapton | terre des hommes – Benefiz | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Cara | Irish Folk | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Das Swing Ding | Jazzchor Ettlingen | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Marili Machado & Samy Mielgo | Latin/Bossa/Tango | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Simon Boccanegra | von G. Verdi | 15.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Fräulein Smillas Gespür für Schnee | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Frl. Meyers Bettgeschichten | Stupid Lovers | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Artgerechte Spaltung | M. Feindler | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00 | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Parzival Schulzentrum Hagsfeld | Spirit of Swing | Chorkonzert Coro Contempi/PlayJazz u. a. | 19.00

Paul-Gerhardt-Kirche | AKO/B. Falkenroth (Harfe)/T. Gerblinger (Klarinette)/A. Pestaña Diez (Fagott) | Debussy/Strauss u. a. | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

ZKM | 25 Jahre Aleph Gitarrenquartett | 20.00

Region

Figurentheater Mottenkäfig PF | Puppenauflauf | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Mara-Quartett | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 20.00

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Saalbau Neustadt | Marshall & Alexander | 19.30

Schloss Ettlingen | Eröffnung Wildwochen | Corni di Parmina | 19.00

Stadthalle Germersheim | Conni – Das Schul-Musical | 14.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Extremalism/Bolero | Ballet National de Marseille | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Hänsel und Gretel | Figurentheater | 14.00 + 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die kleine Hexe | ab 6 J. | 15.00 | A Fábrica de Nada | P, dt. UT | 17.00 | Die Gentrifizierung bin ich | CH | 21.15

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00

Naturkundemuseum | KonsumGlobal K’he: konsumkritischer Stadtrundgang | 14.00

Parzival-Schulzentrum Hagsfeld | Infotag Auslandsjahr | 10.00

ZKM | Wie viel Kryptographie steckt in meinem elektronischen Personalausweis? | WS | 14.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Aktiv & Gesund | Messe | 11.30

Innenstadt Kandel | Oktobermarkt | 18.00 | Die Klingbachtaler | 10.00

Kulturhalle Remchingen | Skibazar | 14.30

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 11.00

Maison Rurale Kutzenhausen (F) | Kreuzstich und Stickerei Festival | 10.00

Rheinhalle Ketsch | Rhein-Neckar handmade | Design-/Kreativmarkt | 11.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Stories in Englisch + Deutsch ab 4 J. | 10.30

Villa Hammerschmiede Söllingen | Workshop Handlettering | Kritzelliebe | 10.00