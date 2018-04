28.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Balkanbeats | 22.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Rasselbande | A Cappella | 18.00

Dorfschänke | Baxtens | Indie-Rock | 21.00

Gotec | 4 Jahre Dstrct X: Alex Bau/Fernanda Martins/Diatek u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Vocaljazz Market: HfM-Meisterklasse Abschlusskonzert | 11.30 | Gloomy Sunday | Z. Bánk, Lesung + Musik | 20.00

Iuno | DJ T-man | House/African Vibes | 22.00

Jubez | Airwood | Pop | 20.30

Kohi | Cedric | Postrock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Elvira & The Soulicitors | Soul/Funk/Rock | 21.00

P8 | Witchfucker/Candy | Doom/Rock | 21.00

Schalander | Alyth McCormack | 20.00

Scruffys Irish Pub | Eamon Mc Grath | Folkpunk | 20.00

ßpace | Monster, Geister, Samurai – Wiederkehrende Wesen im japanischen Film | Vortrag | 19.00

Substage | 90er vs 2000er Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

uBu | Gold Rush 5: Eric Mothes/Toby O. Rink | Benefiz-Clubbing | 22.00

vhs | Dt.-Italien. Freundschaft – Kleine Kulturgeschichte: Marco Augusto Trio | 19.00

Region

Akademie Kupferzell | UpBeat Hohenlohe: Of Cabbages and Kings | 19.00

Altstadt Gernsbach | Musiknacht | 20.30

Café Central Weinheim | Gary Washington | Rap | 21.00

Hirsch Etzenrot | Sean Treacy Band | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Younee | Singer/Songwriterin | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Jacques Stotzem | Acoustic Guitar | 20.00

Löwensaal Baden-Baden | Philipp Fankhauser Quintett | Blues/Soul/Jazz | 20.30

Nagold | Kneipennacht | 21.00

Palatin Wiesloch | Indra Wahl & Grooves United | 19.30

Schloss Bad Bergzabern | Fest der Mandelblüte | No Milk unplugged | 19.00

Südstern-Haus LD | Cris Cosmo | Ska/Reggae | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Ein Sommernachtstraum | 19.00 | Madame Lenin | 19.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Karma-Comedy: Erleuchtung für Anfänger | 20.15

Freie Waldorfschule Waldstadt | Oliver Twist | Theaterprojekt 8a | 20.00

Jakobus-Theater | Totalausfall | Werkraum-Theater | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Furchtlos glücklich | Franziska Wanninger | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Konzerthaus | Massachusetts | Bee Gees Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Schneewittchen | ab 5 J. | 16.00 | FEM-Improtheater | 20.00

Tempel | zeit.los | Tanztribüne | 20.00

Region

Alter Tabakschuppen Bietigheim | 20 Jahre Kunterbunt-Bühne: Fabian Schläper & Iris Kuhn/HG Butzko u. a. | Kabarett/Comedy | 20.00

CongressCentrum PF | Eure Mütter | Musik-Comedy | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig Pforzheim | Olifant fährt Eisenbahn | ab 3 J. | 15.00

Theater HD | Int. Autorenwettbewerb Südkorea | 13.30 + 14.30 + 16.00

Zwinger HD | Death of a Mans Sale | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Arbeiten mit Pigmenten | P. Ganzenmiller, Workshop | 10.30

Christkönigshaus Durlach | Wie bauen Sie eine gute Beziehung zu Menschen auf? | Frauenfrühstück | 9.00

Kinemathek | Wenn Freundschaft Flügel verleiht | ab 8J. | 15.00 | Gender und Feminismus im Film | Podiumsdiskussion | 18.00 | Wild | D | 21.15

Rondellplatz | Revolutionssplitter 1789 bis heute | stattreisen | 16.00

Stephanplatz | CCFA: La Parade du Oui et du Non | Künstlerischer Umzug | 14.00

Yoga Vidya Zentrum | Lu Jong – Tibetisches Heilyoga | 10.00

ZKM | Encoding Cultures: Leben mit intelligenten Maschinen | Symposium

Region

Bühl | 5. Bühler Leistungsschau | 11.00

Hochschule Worms | HIT Hochschul-Infotag | 10.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Marktplatz Kandel | Töpfermarkt | 11.00

Murginsel Gernsbach | Mittelalterfest | www.prohistory.de | 12.00

Musik-/Kunstschule Bruchsal | Aktionstag „MuKs total“ | 14.00

Pfalz | WeinWanderWochenende

Schloss Bruchsal | Genussmarkt | 11.30

Stadthalle Germersheim | Int. Spezialradmesse | 10.00