28.12.2019

Club/Live Musik

Culteum | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Tide (Mixed)/Loner (House/Electro) | 23.00

Dorfschänke | Evolver | 21.00

Hemingway Lounge | Singer/Songwriter Market: Rainer Markus Wimmer | 11.30

Iuno | DJ Kaze und Vogel | Techno/Cosmic Italo Dance | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Orgelfabrik Durlach | Unfinished Business | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sibin Band | Irish Folk | 20.00

Substage | Ü30 Party | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Surfdogs | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Heavy Christmas zum Lemmy-Todestag | Snaggletooth/Fuel/Cocks On The Run | Metal | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Year’s End Edition: Vibravoid/Buddha Sentenza/End of Music DJ-Team | 21.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Smokie Revival Band | 20.00

Rosengarten MA | Stomp | 20.00

Rosenplatz Baiersbronn | Winterparty der Bürgergemeinschaft | DJ/Schneebar | 16.30

Schnick Schnack RA-Niederbühl | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Max und Moritz | ab 6 J. | 11.00 + 14.00 | Szenen einer Ehe | 18.00 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.30

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht! | Kabarett | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

K2 | Liebe ist… | Revue | 16.00 + 20.00

Konzerthaus | Pinocchio | Musical ab 4 J. | 15.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 11.00 + 15.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 20.30

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 17.30 + 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Hillus Herzdropfa | Comedy | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Julius Frack & The Magic Pearls | Zauber-/Illusionsshow | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kleine Frau – was nun? Der Weg in die Weimarer Republik | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Männerhort | Komödie | 20.00

Reithalle Offenburg | BLB: Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | 16.00

SAP Arena MA | Cirque du Soleil: Corteo | 15.30 + 19.30

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater PF | Everyman (Jedermann) | Rock-Oper | 19.30 | Alles was sie wollen | Komödie | 20.00