28.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | KimSka | Balkanbeats | 22.00

Bar Luka | DJ | 23.00

Brahmsplatz | Brahmsplatzfest | Peter Götzmann’s Jazz Hop Rhythm | 20.00

Die Stadtmitte | DJ Chris2Life | Mixed/House | 23.00

Heimspiel | Nep-Tunes Open Air/Kollektiv Liebe | Arkadiusz/Bruder Jakob/Edu Buscholl/Fait du Prince | Downtempo/Techno | 17.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

MiKa Nordstadt | 20 Jahre MiKa | Sommerfest: Chupchik/Combo Latino/Bonnie Blade and the B-Flat-Canaries u. a. | 17.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | 20.00

Tollhaus | Daara J Family feat. Faada Freddy | Jazz/World/Pop | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Burg Landeck Klingenmünster | DiscoBoooom | 20.00

Flugplatz Bruchsal | 20 Jahre Phil (Phil Collins-/Genesis-Tribute)/Ina Boo | 19.00

Fränkische Scheune Ilshofen-Oberaspach | Cara | New Irish Folk | 18.00

Freilichtbühne Stuttgart-Killesberg | Michael Patrick Kelly | 20.00

Kloster Hirsau Calw | Gregor Meyle | 20.30

Klosterruine Limburg Bad Dürkheim | Palatia Jazz | Nojazz | 19.30

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini&Co | Masterclasses der Akademie BelCanto | 11.15

Rheinhalle Leopoldshafen | Rock & Pop Open-Air | MV Lyra Eggenstein/Jessica Houston/Sean Guptill/Absolut Kussecht u. a. | 19.30

Schlossgarten Bruchsal | Amy Macdonald | 19.00

Schloss Ludwigsburg | Dieter Thomas Kuhn & Band/The Bigtown Bandits | 20.15



Bühne/Klassik

Hofgut Maxau | Traumfrau verzweifelt gesucht | Theater Carnivore | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | The Secrets of India | Tanz/Kampfkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 16.00

Region

Europaplatz Bühl | Faszination Blasmusik | MV Bühlertal/Stadtkapelle Bühl | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Vogelhändler | Operette | 20.00

Innenstadt PF | 20. Int. Musik-/Theater-Festival | Sommersprossen | 13.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Nationaltheater MA | Mummenschanz | Figurentheater | 20.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30 | Werther | Lesung klass. Literatur | 21.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Immer wieder sonntags | Schlager-Revue | 20.00

Schloss HD | Anatevka | Musical | 20.30

Schloss Öhringen | Gerlint Böttcher (Klavier)/Martin Jung (Rezitation) | Komponisten auf der Couch - Werke von Liszt und Kasseckert | 18.00

TKV Bundschuh Untergrombach | Premiere Sommertheater: Die Rose

von Eaton | 20.00

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Moïse | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | André Rieus Maastricht-Konzerte | 17.00

Künstlerhaus | Sommerfest: Literatenrunde wird 30 | 15.30

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Anne Clark – I’ll Walk Out Into Tomorrow | 21.30

Staatsweingut Durlach | Gutsausschank | 18.00

Region

Baden-Baden | Lange Nacht der Museen | 18.00

Schlosshof Neuenbürg | Open-Air-Kino + Büffet: Das Kalte Herz | 20.00

Technik Museum Speyer | Lanz Bulldog-Treffen | 10.00