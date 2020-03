28.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Culteum | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall | 23.00

Die Stadtmitte | Joe B & Ojo Morado (Mixed)/Frame It (Elektro) | 23.00

Dorfschänke | Black Tar Rivers | 21.00

Gotec | El Snow: Deborah de Luca | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: J. Summer (p) | 11.30

Iuno | DJ Lars Bauer | Techno/House | 22.00

Kohi | Die Arbeit | Postpunk | 21.00

Mapa | Lukas Luft | Singer/Songwriter | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Bass‘N’Two | Jazz | 20.00

Nun | Children | Future Retro Pop | 19.00

P8 | Thrashing Death Night | Corrosive Agent/The Black Passage/Project Helix/Abstract Rapture | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Rock | 20.00

Substage | Welcome back to the 90’s | 21.00

Tollhaus | Awa Ly | Folk/Jazz/World | 20.30 | Tanzab | 22.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Venus | Kitchen Tunes | 22.00

Zieglersaal | Bal Renaissance/Danse Medievale | Duo Okzitanis | 20.00

Region

Albert-Schweitzer-Schule Bruchsal | Rock gegen Rassismus: Café Achteck/Out of Print | 20.00

Autohaus Nagler & Steurer Bühl | Bigband Brass & Fun & Gäste | 19.15

Café Central Weinheim | Guana Batz/Psychofarmaka/Cobra Express/DJ Spy | Psychobilly | 20.00

Cellarium Knittlingen | Unplugged Night: Seth Lakeman/Bettina Schelker/Hanne Kah | 19.30

Flammkuchenstüble Berghausen | Seán & Buchi | 19.00

Halle 02 HD | Dub FX | 19.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | The Queen Kings | Queen-Tribute | 20.00

Reithalle RA | Heroes – David Bowie Tribute | 20.00

Schloss Ettlingen | Opas Diandl | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Helmut Eisel und JEM | Klezmer | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Abi Wallenstein & Roland van Campenhout | Blues | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Wozzeck | 19.00 | Frauensache | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Sofies Welt | Neues Hoftheater | 20.00

Das Sandkorn | Kunst | Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Konzerthaus | Die mystischen Kräfte der Shaolin Mönche | 20.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 16.00 | Improtheater: Tarantino Show | 20.00

Regierungspräsidium | Wiener Anekdoten und Chansons | G. Jecho (Gesang)/C. Schneider (Klavier) | 19.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 17:30 + 20.00

St. Elisabeth (Südendstr. 39) | Bach: Matthäus-Passion | Chöre der Kath. Hochschulgemeinde/Matthäuskirche | 18.00

vhs | La cantatrice chauve | Théâtre de la petite boîte in frz. Sprache | 19.30

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Salonorchester Schwanen | 19.00

Auferstehungskirche Hagenbach | Bauernkantate und mehr | Bach/Händel | 19.00

BadnerHalle RA | Frühlingsgala | Gaby Albrecht und Pete Tex | 19.00

Congress Centrum PF | Paul Panzer | Comedy | 20.00

Figurentheater PF | Der Regenbogenfisch | ab 3 J. | 15.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Momo | ab 6 J. | 15.00 | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Geister - Nichts wie weg hier | Gruselkomödie | 19.00 | Tina Häussermann | Kabarett | 20.30

Schmuckmuseum PF | Tanz pur | 15.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche: Anna Karenina | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Welt am Draht | 19.30

Theater Baden-Baden | Der Vorname | Komödie | 20.00

Theater HD | Katja Kabanova | Oper | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Futur de Luxe | 19.30

Theater PF | Titanic | Musical | 19.30

theater treppab Bruchsal | BLB: Himmel und Hände | 10.00 | Was geht mich die Welt an? | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Jeremiah Day, Performance-Workshop IV | 11.00 | Die Fäden zusammenziehen: Forum zur Klimakrise | 16.00

Burger Inneneinrichtung | Modenschau: Maribelle & Marc Ephraim | 14.30

CCFA | Baobonbon | Frz. Lesung ab 3 J. | 10.30

Friedrichsplatz | Demo gegen Rassismus | 14.00

Kinemathek | Zu weit weg | ab 7 J. | 15.00 | Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft | 17.00 | Chichinette – Wie ich zufällig Spionin wurde | D | 19.00 | Euforia | I, dt. UT | 21.15

Kleine Kirche | Ruhige Zeiten | Lesung + Musik | 19.00

Naturkundemuseum | Konsum Global: Nachhaltige Orte in Karlsruhe | Stadtrundgang | 15.00

Sophia-Haus Waldstadt | Gemeinschaftl. Wohnen im Alter: Tag der offenen Tür | 12.00

vhs | Fachtag Depression | Vortrag/Workshops | 9.30 | ZKM | Empathic Efficiency: Int. Konferenz zu Emotionaler KI und Affektivem Computing | www.zkm.de

Region

Gleiszellen-Gleishorbach | Mandelblütenfest

Hermann-Kimling-Halle Östringen | Eisenbahn-/Spielzeugmarkt | 11.00

Kulturhalle Remchingen | Remchinger Ostermarkt | 13.00