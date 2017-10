28.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness | Balkan Beats | 22.00

Büchele Lufttechnik | Isao Nakamura (Percussion)/HfM-Schlagzeugensemble | 19.30

Die Stadtmitte | Studentenwerksparty | 23.00

Dorfschänke | Green Village | 21.00

Fettschmelze | Club: Jayda G | 23.00

Gotec | Dstrct X | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Latin Swing Market: Joselo mit Dos Amigos & Co. | 11.30

Iuno | DJ Sascha Beyer | House/Electro | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Paul Batto & Ondra Kriz | Blues/Jazz | 20.00

P8 | Backbite Records Labelparty | Kavrila/Wolfenstein/Codeia u. a. | 20.00

Substage | 90er vs 2000er Party | 21.00

Tollhaus | Johannes Oerding Live | 20.00 | Lyambiko | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Mojo Hand Bluesband | 19.00

ZKM | Jazzfestival | Lounge: Jazzclassix | 18.30 | Steve Coleman & Five Elements | 19.30 | Fridge People | 21.30 | Shake Stew | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Disko Esperanto | DJ Chris Whap-a-dang | 22.00

Altes Volksbad MA | Cannonball Stattman/JF Robitaille & Lail Arad/Metulski | 21.00

BASF Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz | Archie Shepp Art Songs and Spirituals | 20.00

Café Central Weinheim | Diablo Blvd/Zero Hour | Metal | 21.00

Hist. Museum Speyer | Ritterparty | DJ Tim Starratt | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Cover Shortplay Festival | 20.00

Kupferdächle PF | The Essence | Hip-Hop/Rap | 19.00

TV Gimmeldingen | The Doors Alive | 20.00

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad Staatstheater | La Traviata | von Verdi | 19.30 | Meisterklasse | 19.30 | Angriff auf die Freiheit | 19.30

BBK Künstlerhaus | Forum Freie Musik: Sonata Erronea | G. Gottschalk (Violine)/D. Cajlan-Wissel (Klavier) | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | No Lobby is perfect | Anny Hartmann | 20.15

Kammertheater | Aufguss | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Soundtrack Luthers | A. Mayer (Oboe)/Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz | Mozart/Ravel u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Michel | ab 5 J. | 16.00 | Russisch Roulette | 20.00

Paul-Gerhardt-Kirche | Akademisches Kammerorchester/Mark Johnston (Violine) | Grieg/Schubert u. a. | 19.30

St. Bernhard | 500 Jahre Reformation + 25 Jahre Kantorat der Lutherkirche | Chorkonzert | 19.00

Wohnstift Rüppurr | HfM: Ensemble Kallos | 18.00

Region

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz Erhardt-Abend + Menü | 18.30

Festspielhaus BAD | Krabbelkonzert für Kinder bis 2 J. | 11.00 + 14.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Heinz-Barth-Schule Grünwettersbach | Martin Schmitt | Musikkabarett | 19.30

Kellertheater RA | Fünf Farben Rot | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Aufführung Ballettschule Remchingen | 16.00

Le Vaisseau Strasbourg | Geisterhand | Theater ab 6 J. | 14.30

Schloss Ettlingen | Arnulf Rating | Kabarett | 20.30

Schüttekeller Bühl | Henning Venske, Kabarett | 20.00

Stiftskirche BAD | Haydn – Die Schöpfung | 18.00

Theater BAD | Fast normal | Musical | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Prof. Bernhardi | von A. Schnitzler | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Schneeweißchen und Rosenrot | Figurentheater | 14.00 + 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Lasurtechniken mit Acrylfarben | M. Benad, Vorführung | 15.00

Burger Inneneinrichtung (Südl. Waldstr.) | Poetry Slam | 15.00

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Insel | Thementag Demokratie | Workshops ab 10 J. | 11.00

Jubez | Brazilian Day | 11.00

Kinemathek | Storm und der verbotene Brief | ab 9 J. | 15.00 | Pathfinder | Norwegen, dt. UT | 19.00 | Meine glückliche Familie | Georgien, dt. UT | 21.15

Ligne Roset (Südl. Waldstr.) | Markus Orths, Lesung | 14.00

Marc Ephraim (Südl. Waldstr.) | Fantasy Literatur | Edgar E. Nimrod, Lesung | 12.00

Messe | offerta | Erlebnis-/Einkaufsmesse | 10.00

Messplatz | Herbstmess’| 14.00 | The Curlers | 18.00

Skog 42 (Südl. Waldstr.) | Drachentod | M. Mink, Lesung | 13.00

ZKM | Liberacion e.V.: Trickfilm Workshop | 11.00

Region

BASF Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz Presseclub: Das Jahrhundert des Jazz | 18.15

Kandel | Oktobermarkt

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 11.00