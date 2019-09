28.09.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Balkan Beats | DJ KimSka | 22.00

Culteum | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | TheJan (Mixed)/Toby O. Rink & Thomas Brand (Elektro) | 23.00

Gotec | Sector One: Nusha/T78 u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Pop/Jazz Market: Die guten Nachbarn | 11.30 | Edler-Abend | 20.00

Jubez | New Bands Festival | Semifinale | 19.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Jan Wittmer | Singer-/Songwriter | 20.30

P8 | Mr. Linus/Shoreline/First Spring/Debt Mountain | 21.00

Scruffys Irish Pub | One Night Stand | Rockabilly | 20.00

Substage | Welcome back to the 90’s | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tempel | Florian Meierott (Violine)/Hakim Ludin (Percussion) | 20.00

The Door | The Door Geburtstagsparty | Aperitif-Bar/Foodtruck/DJ Oliver Boulam | 15.00

Tom Boller Ladengalerie | Manuela Schilling-Vernissage/Anina Rubin (Musik) | 19.30

Topsy | Oktoberfest | DJ Giovanni | 22.00

Region

Café Central Weinheim | The Intersphere/22 | Alternative Rock | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | BitterGreen | 20.00

Kupferdächle PF | Wortschatz Release Party | Lurix/O-Richn/DJ David Delane/DJ Rosenberg | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Simon & Garfunkel Tribute meets Classic | 20.00

PF-Brötzingen | Brötzinger Samstag | Kulturfest | 13.45



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 19.30

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Fleischmarkthalle | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Knot on Hands/Müller & Müller | 19.00

Insel | Nina und Paul | ab 10 J. | 14.00 + 16.00

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kohi | Magic Marshmallows | Improtheater | 21.00

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert | Dt. Radio Philharmonie/V. Repin (Violine) | Sibelius/Glasunow/Saint Saens | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 16.00 | FEM Fatale Improtheater | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Lang lebe Doktor Knock | Komödie | 20.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Mélimélo | 18.00 + 20.45 | Rita & Rita | 18.15 + 20.30 | Common Ground | 19.00 | Bêtes de Foire – Petit Théâtre de Gestes | 19.30 | Les Colporteurs | 21.00 | My!Laika | 21.00

Region

Badner Halle RA | Tusch spezial: Spin! | Staatl. Artistenschule Berlin | 20.00

Chawwerusch Theater | Rosa B. – beinahe vergessen | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Gluck: Orphée et Eurydice | Ballettoper von John Neumeier | 18.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Die Nacht der 3 Tenöre | 19.30

Klosterkirche Maulbronn | Mendelssohn Bartholdy: Elias | Maulbronner Kammerchor/Hannoversche Hofkapelle/Solisten | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Poetry Slam | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | 25 Jahre Kulturhaus Osterfeld Jubiläumsprogramm | 20.00

Reithalle RA | Dschihad Calling | Phoenixtheater Rastatt | 19.30

Reiss-Engelhorn-Museum D5 MA | Progressive Classical Music Award | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Don Giovanni | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Die Kaktusblüte | Kabarett | 20.00

St. Georg Kandel | Glockenkonzert | 15.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Die Vermessung der Welt | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Furor | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

100 Jahre Zonta Spaziergang | Der Dammerstock als Beispiel des Neuen Bauens | spaziergang@zonta-karlsruhe.de

Die Stadtmitte | VinoKilo: Vintage Kilo Sale | 11.00

Eckankar (Hirschstr. 116) | Tag der offenen Tür | 15.00

einzig.art (Gablonzer Str. 25) | 5 Jahre einzig.art | 10.00

Gartenhalle | Einstieg | Studien-/Ausbildungsmesse | 10.00

Hochschule (Willy-Andreas-Allee) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Playland USA | D, dt. UT | 17.00 | Die Regenschirme von Cherbourg | F, dt. UT | 19.00 | Nuestro Tiempo | MX/F/D/DK/SE, dt. UT | 21.15

Messe | NUFAM Nutzfahrzeugmesse | 10.00

Nehemia-Initiative (Winterstr. 29) | Radtour zu K’her Geschäften mit fairen Textilien | 10.00

Pfitzenmeier | Best of Dance Festival 1.0 | 9.00

Praxis Karin Stark-Schwehn | Körperselbsterfahrung: Was mich bewegt | WS | 10.00

Weltladen | Coffee Fairday | 10.00

Yoga Vidya Zentrum | Die Kunst der Ausrichtung | 14.00

ZKM | respektive Peter Weibel | Symposium | 11.00

Region

Experimenta Heilbronn | www.beyond-festival.com

Kunstverein Germersheim | KunstCafé/Künstlergespräche | 15.00

Museum Art.Plus Donaueschingen | 10 Jahre Jubiläumsfest | www.museum-art-plus.com

Pfarrzentrum St. Paul Bruchsal | Kinderkleider-/Spielsachenmarkt | 11.00

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt | Benefiz für krebskranke Kinder | 13.00