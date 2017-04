29.04.2017

Club/Live Musik

AKK | Danis Geburtstagsparty | 20.00

Die Stadtmitte | Lucas (Mixed)/Superhouse: Martin Telemann/Frank Roth u. a. | 23.00

Dorfschänke | PsyKa: Ruby the Hatchet/Einseinseins | 21.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Bounce | 11.30

Jubez | Zöller Network Session | 20.00 | Tanzbar | 21.45

Kohi | 10 Jahre Kohi | Too Tangled | Indie-Electro-Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Three D one P | Alternative-Rock | 20.30

Monk Bar | 1 Jahr Monk | Of Norway/Shahrokh | 23.00

Rote Taube | Die Oldieband | 60er/70er | 20.30

Scruffys Irish Pub | Sea Time | Folk/Americana | 20.00

ßpace | AdBusting Workshop (Dies Irae)/DJ Stean | 11.00

Substage | 90er-Party | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tollhaus | Helgi Jonsson u. a. | 20.00 | Bukhara | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Bürgerhaus Altensteig | Volker Engelberth Quintett | Jazz | 20.00

Café Central Weinheim | Gutalax/Spasm/Guineapig u. a. | Metal | 19.00

Coop Alsace Strasbourg | Festival l’Ososphère | Sven Väth/Bjarki live/N’to & Joachim Pastor u. a. | 21.30

Halle 02 HD | Riot of Colours | 19.00 | Megaloh | 19.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Voices in Time | Rock- & Jazzchor 17.00

Holländer Pub Bruchsal | DJs Darth Gert/Silvestro Spinelli | Alternative/Indie/Elektro | 21.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Anica | 20.00

Kupferdächle PF | DJ Miss Kitoko & Selecta Squad | 22.00

Nagold | Kneipennacht | Live-Musik/DJ | 21.00

Theater HD | Party: Ein Stück vom Glück | 22.30

Uhlandbau Mühlacker | Norbert Schneider & Band | Blues/Soul | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 19.00 | Kinder des Olymp | 19.30 | Wie der Soldat das Grammofon repariert | 19.30

HfG | Jugendorchester Karlsruhe, Halle, Krasnodar, Temeswar | Festkonzert | 17.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 15.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Notaufnahme | Die schwarze Grütze | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 15.00 | Die drei Räuber | ab 4 J. | 19.00

Sandkorn | Pension Schöller | 20.15 | Macho Man | 20.30

Schloss Gottesaue | Die Brücke von San Luis Rey | von H. Reutter | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 19.30

Region

BadnerHalle Rastatt | Benefiz des Landesjugendorchesters Ba-Wü | 19.00

Exil Theater Bruchsal | Jochen Malmsheimer | Kabarett | 20.00

Festhalle Schützingen | Der Brezelsalzer | Würzbacher Bauerntheater | 20.00

Festspielhaus BAD | Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan | 18.00

Figurentheater PF | Szenen mit Marionetten | 20.00

Gloria Kulturpalast LD | Phenomen | Flick-Flack Modern Magic | 19.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Heiratsvermittlerin | von T. Wilder | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Pigor singt, Eichhorn muss begleiten | 20.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Martin Sierp | Comedy | 20.00

Klanghof Impflingen | Musik und Wein im Salon | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Sascha Bendiks & Simon Höneß | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Gogol & Mäx | Concerto Humoroso | 20.00

La Nef Wissembourg | Narrestall! | Elsässische Revue | 20.30

Liebfrauenkirche St. Marien Gernsbach | Stadtkapelle und Millenium Voices | 19.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Bibi Blocksberg | Musical ab 4 J. | 14.30

Schloss Ettlingen | La Nuit – Nacht der Gaukler | Forzarello/Triskilian | 20.30

Schüttekeller Bühl | Thomas Freitag | Kabarett | 20.00

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 20.00

Theater HD | Deutschsprachiger Autorenwettbewerb | 13.00 | Empire | 20.30

Theater treppab Bruchsal | [dis]connected | 19.30

Zwinger HD | Beben | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Graf Hardenberg Arena Stupferich | Special Olympics Ba-Wü | Fußball-Hallenfinale | 11.00

Kinemathek | Die kleine Hexe | ab 6 J. | 15.00 | Null Motivation | Israel, dt. UT | 19.00 | Der traumhafte Weg | D | 21.15

Messe | recycling aktiv 2017 | 9.00

Regierungspräsidium | 23. K’her Künstlermesse | 11.00

Schloss | zeitgeistwandern.de | 13.30

St. Stephan | Die 95 Thesen der heutigen Zeit | Offene Kirche | 11.00

Turmbergbahntalstation Durlach | Staatsweingut: WeinWanderTag | 14.00

Region

Alb Ettlingen | Bücher-/Papierflohmarkt | 8.00

Altes Dampfbad Baden-Baden | Glocken sollen klingen, Türme können schwingen | Emil Wachter-Vortrag | 17.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Ladies Day: Lifestyle-Messe | 11.00

Marktplatz Kandel | Töpfermarkt | 11.00

Murginsel Gernsbach | Mittelalterfest | 12.00

Museum Weltkulturen D5 MA | Aktionstage Total genial | Traditionelles Papierschöpfen | 11.00

Schloss Bad Bergzabern | Kurstadt-Lauf | 15.00

Schloss Bruchsal | Wiedereinrichtung der Beletage | Eröffnung mit Führungen und Aktionen | 10.00

Stadthalle Germersheim | Spezi | Spezialradmesse | 10.00